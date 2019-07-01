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برنامج تدريبى لجامعة القناة بدارالرحمة للأيتام لتنمية مواهب الأطفال

الإثنين، 01 يوليه 2019 01:37 م
برنامج تدريبى لجامعة القناة بدارالرحمة للأيتام لتنمية مواهب الأطفال جانب من البرنامج التدريبي
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

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نظمت جامعة قناة السويس برنامجا تدريبيا عن "أساليب تنمية الموهبة والابتكار لدى الأطفالط، وذلك بدار الرحمة للأيتام بالإسماعيلية.

وتأتى البرامج التدريبية فى إطار حرص الدكتور طارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس على تواصل الجامعة مع جميع طوائف ومؤسسات المجتمع والتفاعل مع مشكلاته وتفعيل دورها الريادى فى المجتمع باعتبارها بيت الخبرة الأكاديمى بالمنطقة وأن الجامعة هى المنوطة بتنمية العنصر البشري. 

وأكد الدكتورعاطف أبو النورنائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة على دور الجامعة المجتمعى فى حل مشكلات البيئة والمجتمع المحيط ومشاركة مراكزها وعلمائها فى تناولها ووضع الحلول لها. 

ويستمر البرنامج على مدار يومى الأثنين والثلاثاء الأول والثانى من يوليو الحالي، حيث التقت الدكتورة سالى عنتر أستاذ الصحة النفسية المساعد بكلية التربية بأطفال دارالرحمة للأيتام بالإسماعيلية للتعرف على مواهب الأطفال، واكتشافها، وأساليب الإبداع والإبتكار لديهم، وشارك الأطفال فى المسابقات وألعاب الذكاء التى تم إعدادها لهم ، وقاموا بالسرد والحكى للقصص،والغناء.

وفى ختام لقاء اليوم الأول للبرنامج أقيمت ورشة فنية للرسم بالألوان، أشرف على تنفيذ البرنامج عمرو كشك مديرعام مشروعات البيئة وهويدا كامل مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع، وفاتن إبراهيم رئيس قسم التدريب.

 

 


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