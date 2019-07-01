باكستان تدين تفجير كابول الانتحارى

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أدانت باكستان اليوم الاثنين التفجير الانتحارى الذى وقع بالعاصمة الأفغانية كابول، وأسفر حتى الآن عن إصابة أكثر من ستين شخصا، بينهم أطفال؛ وفقا لمصادر طبية أفغانية.

وقالت باكستان - حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية - إن مثل هذه الهجمات تضر بجهود تحقيق السلام والأمن والاستقرار في أفغانستان.

وكانت حركة "طالبان" الأفغانية أعلنت في وقت سابق مسئوليتها عن الهجوم الذي وقع بالعاصمة كابول خارج مبنى تابع لوزارة الدفاع الأفغانية.