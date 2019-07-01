اليونان وقبرص تجريان محادثات حول قمة الاتحاد الأوروبى والانتهاكات التركية

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بحث الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسياديس، اليوم الاثنين، هاتفيا مع رئيس الوزراء اليونانى ألكسيس تسيبراس، دعم وتنفيذ القرارات الأخيرة للمجلس الأوروبى المتعلقة بالأعمال غير القانونية التى تقوم بها تركيا داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.

وأوضحت الرئاسة القبرصية - فى بيان لها أوردته وكالة الأنباء القبرصية - أن الرئيس القبرصى تلقى اتصالا من رئيس الوزراء اليونانى، أطلعه الأخير خلاله على المشاورات الجارية فى سياق المجلس الأوروبى فى بروكسل لتسمية الذين سيشغلون المناصب العليا فى مؤسسات الاتحاد الأوروبى.

وأضاف البيان، أن رئيس الوزراء اليونانى اطمأن على الحالة الصحية للرئيس القبرصى بعد العملية الجراحية التى خضع لها، والتى منعته من حضور اجتماعات المجلس الأوروبي، معربًا عن تمنياته بالشفاء العاجل له.

يشار إلى أنه تم تقسيم قبرص منذ عام 1974 عندما غزتها تركيا واحتلت الثلث الشمالى من الجزيرة، وفشلت حتى الآن جميع الجولات المتكررة لمحادثات السلام التى ترعاها الأمم المتحدة فى التوصل إلى حل يعيد توحيد الجزيرة، وكانت الجولة الأخيرة من المفاوضات قد أُجريت فى يوليو 2017 فى منتجع كران مونتانا فى سويسرا.

وكانت تركيا قد أصدرت إشعاراً بحرياً أعلنت فيه عزمها بدء التنقيب قبالة سواحل قبرص حتى 3 سبتمبر المقبل، وتمركزت سفينة الحفر التركية "فاتح" داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص.