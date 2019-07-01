اليوم.. بداية الإجازة الصيفية للقضاة.. والعام الجديد يبدأ أول أكتوبر

كتب إبراهيم قاسم - هدى أبو بكر

انتهى، أمس الأحد 30 يونيو، العام القضائى 2018 -2019، حيث تبدأ الإجازة القضائية بدءًا من اليوم الأول من يوليو، والتى لا تعمل المحاكم فى مصر خلالها بكامل طاقتها، وذلك حتى بداية العام القضائى الجديد 2019 – 2020 فى الأول من أكتوبر المقبل.

ويشهد نهاية العام القضائى 30 يونيو تقاعد عدد من رؤساء الهيئات القضائية، وتولى غيرهم خلفا للحاليين.

محكمة استئناف القاهرة شهدت تقاعد رئيسها المستشار رضا شوكت، وتسلم اليوم المستشار بدرى عبد الفتاح رسميا مهام عمله كرئيسا للمحكمة خلفا لشوكت.

أيضا محكمة النقض ختمت عامها القضائى، حيث انتهت رسميا فترة تولى المستشار مجدى أبو العلا لرئاسة المحكمة، وينتظر الإعلان عن خليفته خلال الساعات المقبلة.

وكانت الجمعية العمومية العادية للمحكمة، الثلاثاء الماضى، هى آخر أعمال المستشار أبو العلا حيث ترأس أعمال الجمعية التى كانت لتوزيع العمل الصيفى على دوائر المحكمة، ولانضمام أعضاء جدد بها وصل عددهم إلى 70 مستشارا "أ" من بين مستشارى الاستئناف والنيابة العامة كأعضاء بالمحكمة، كما تم ترقية 58 مستشارا بالنقض إلى درجة نائب رئيس محكمة نقض.

وتقوم محكمتى النقض والاستئناف وقبل بداية العام القضائى الجديد، فى سبتمبر المقبل بعقد جمعيات عمومية أخرى لتوزيع العمل على دوائرهما خلال العام القضائى الجديد الذى يبدأ فى الأول من أكتوبر المقبل.