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اليوم السابع: الشريحة الأخيرة لترشيد الدعم.. المصريون يصنعون معجزة اقتصادية

الإثنين، 01 يوليه 2019 07:11 م
اليوم السابع: الشريحة الأخيرة لترشيد الدعم.. المصريون يصنعون معجزة اقتصادية اليوم السابع

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اليوم السابع بلس
 
تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر، غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها قرب انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادى، وصناعة المعجزة، وبدء جنى ثمار الإصلاح بترشيد الدعم وتوجيهه لمستحقيه من محدودى الدخل.
 
واقرأ أيضا فى اليوم السابع غدا..
 

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اليوم السابع
 
 

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