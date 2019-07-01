النيابة بـ«اقتحام الحدود الشرقية» تقدم للمحكمة شهادة وفاة محمد مرسى العياط

كتب إيهاب المهندس

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، سماع مرافعة الدفاع فى إعادة محكامة 28 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، ومع بداية الجلسة قدمت النيابة صورة قيد وفاة صادرة من الاحوال المدنية مثبت بها بيانات المتوفى محمد مرسى عيسى العياط، وتاريخ الوفاة 17 يونيو 2019، والعمر عند الوفاة 67 عاما و9 أشهر.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".