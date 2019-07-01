المشدد 10 سنوات لأمينى شرطة كونا عصابة لسرقة المواطنين بالإكراه فى مدينة نصر

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار سيد عبد العزيز التوني، بمعاقبة أمينى شرطة و6 متهمين آخرين، وذلك لتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواطنين بالإكراه.

وكشفت تحقيقات النيابة قيام " تامر ع م " 38 سنة أمين شرطة، و " عبدالله أ م " 31 سنة أمين شرطة، بالاتفاق مع باقى المتهمين على تكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه فى مدينة نصر، حيث قام كلا من " فكري ك م " 55 سنة صاحب محل ألبان، و " محمد ع أ " 55 سنة تاجر، و " خالد أ م " 47 سنة مشرف معماري، و " محمد إ ع " 39 سنة صاحب شركة للإستيراد والتصدير ، " عطية م ع، و " محمد ع ك " 30 سنة سائق، بسرقة منقولات وأوراق خاصة ومبالغ مالية، بالمجنى عليه " كريم ج م " مدرس، بالإكراه تحت تهديد السلاح.

وتبين من التحقيقات أيضا أن المتهمين، ادعوا أنهم تابعين للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، ثم قاموا بإشهار أسلحة نارية، تعدوا بها على الضحية، وأنهالوا عليه بالضرب، محدثين به عدة إصابات بالغة، وأستولوا منه على 320 ألف جنيه وهاتفه المحمول، التى كانت بحوزته وفروا هاربين.

وكشفت تحريات المباحث، أن المتهم الأول قام باستدراج المجنى عليه، وأتفق معه على شراء واستبدال عملة أجنبية، واتفقا على التقابل فى مكان الواقعة، حيث أعد المتهمين كمين للمجنى عليه لسرقته بالإكراه، وفور وصوله مستقلا سيارته الخاصة، اوقفه المتهمين الذين كانوا يستقلون " ميكروباص "، مدعين أنه من مباحث الأموال العامة، وقاموا بتفتيش سيارة المجنى عليه، وعندما عارضهم تعدوا عليه بالضرب المبرح محدثين إصابته البالغة، واستولوا على المباغ المالى، وفروا هاربين .

وبتكثيف التحريات، وجمع المعلومات، تم التوصل لهوية الجناة، على الفور تم ضبط المتهمين، وتم ضبط المبلغ المستولى عليه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحيلوا للنيابة العامة، التى احالتهم إلى محكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات عليهم.