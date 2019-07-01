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الكويت توقع عقد تنقيب عن النفط مع (هاليبرتون) العالمية بنحو 600 مليون دولار

الإثنين، 01 يوليه 2019 11:50 ص
الكويت توقع عقد تنقيب عن النفط مع (هاليبرتون) العالمية بنحو 600 مليون دولار النفط - صورة أرشيفية
أ ش أ

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وقعت الكويت اليوم الاثنين، عقد تنقيب بحرى مع شركة (هاليبرتون) العالمية، بقيمة 181 مليون دينار (ما يعادل 597.3 مليون دولار أمريكي).

وينص العقد على الذى وقعه عن الجانب الكويتي، شركة نفط الكويت، بمنح الشركة العالمية حق الحفر والاستكشاف البحري؛ للتنقيب داخل المنطقة البحرية بالمياه الإقليمية الكويتية.

وقال الرئيس التنفيذى لشركة نفط الكويت عماد السلطان - فى مؤتمر صحفى - إن مشروع الحفر البحرى الاستكشافي، يتضمن ستة آبار بحرية ضمن عمليات الاستكشاف.

وأضاف أن المشروع يهدف إلى زيادة طاقة الكويت الإنتاجية من النفط الخام والغاز الحر، لافتا إلى أن الكويت تدخل بتوقيع هذا العقد عهدا جديدا من إنتاج النفط والغاز.


الكويت

النفط

انتاج النفط

اسعار النفط

اخبار الاقتصاد

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