الكويت توقع عقد تنقيب عن النفط مع (هاليبرتون) العالمية بنحو 600 مليون دولار

أ ش أ

وقعت الكويت اليوم الاثنين، عقد تنقيب بحرى مع شركة (هاليبرتون) العالمية، بقيمة 181 مليون دينار (ما يعادل 597.3 مليون دولار أمريكي).

وينص العقد على الذى وقعه عن الجانب الكويتي، شركة نفط الكويت، بمنح الشركة العالمية حق الحفر والاستكشاف البحري؛ للتنقيب داخل المنطقة البحرية بالمياه الإقليمية الكويتية.

وقال الرئيس التنفيذى لشركة نفط الكويت عماد السلطان - فى مؤتمر صحفى - إن مشروع الحفر البحرى الاستكشافي، يتضمن ستة آبار بحرية ضمن عمليات الاستكشاف.

وأضاف أن المشروع يهدف إلى زيادة طاقة الكويت الإنتاجية من النفط الخام والغاز الحر، لافتا إلى أن الكويت تدخل بتوقيع هذا العقد عهدا جديدا من إنتاج النفط والغاز.