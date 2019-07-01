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"الكسب" يحصل 673 ألف جنيه غرامة من متهمة بإدارة العمرانية التعليمية

الإثنين، 01 يوليه 2019 11:47 م
"الكسب" يحصل 673 ألف جنيه غرامة من متهمة بإدارة العمرانية التعليمية محكمة - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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 كشفت مصادر رفيعة المستوى، أن جهاز الكسب غير المشروع حصل الغرامة المحكوم بها على المتهمة "إقبال.أ" رئيس قسم بحسابات إدارة العمرانية التعليمية سابقا، فى قضية استغلال النفوذ وتحقيق كسب غير مشروع، قيمته 673 ألف جنيه بعد استلامه الصيغة التنفيذية للحكم الصادر ضدها من محكمة جنايات الجيزة بالسجن لمدة 7 سنوات والغرامة.

وأوضحت المصادر، أن المتهمة صدر ضدها حكم فى شهر مايو الماضى فى الشق المالى، وذلك لحصولها لنفسها وغيرها على مبلغ 673 ألف جنيه، كسب غير مشروع، كما صدر ضدها حكم بالسجن 15 عامًا، ورد مبلغ وقدره 712 ألفًا و227 جنيهًا، فى الشق الجنائى لقيامها باختلاس المال العام.

وأضافت المصادر أن هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز تسلمت الصيغة التنفيذية للحكم الصادر فى قضية الكسب غير المشروع، باعتبارها من أصدرت قرارا بالتحفظ على أموال وممتلكات المتهمة وقت التحقيق معها، وذلك لتنفيذ تحصيل الغرامة الصادرة ضدها من الأموال المتحفظ عليها.

يذكر أن أمر الإحالة تضمن قيامها بالحصول خلال الفترة من 2011 وحتى 2013 بتحقيق كسب غير مشروع قيمته 673 ألف و710 جنيهات نتيجةً اختلاسها 22 شيكا بقيمة مليون و444 ألفا و806 جنيهات والمستقطعة من أجور العاملين والمسلمة إليها لتوريدها لحسابات نقابة المعلمين وصندوق الزمالة والمعاشات والتأمينات الاجتماعية بأن دونت رقم حسابها الشخصى ببنكى الأهلية والإسكندرية على الشيكات بدلا من حساب جهات المستقطع لصالحها المبالغ وقامت بإيداعها بحسابها الشخصى، وصرف قيمتها عقب ذلك وقامت بسداد جزء منها لصالح جهة العمل حيث سددت مبلغ 180 ألف جنيه لنقابةً المهن التعليمية و15 ألف جنيه لصندوق المهن التعليمية.

 


الكسب غير المشروع

استغلال النفوذ

صندوق المهن التعليمية

رئيس قسم بحسابات العمرانية التعليمية

إدارة العمرانية التعليمية

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