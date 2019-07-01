الكرملين يؤكد الاستعداد لعقد قمة ثلاثية بشأن سوريا

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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان القمة الثلاثية المقبلة بشأن سوريا بين روسيا وإيران وتركيا.

وأوضح بيسكوف -في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- أن بوتين وأردوغان ناقشا تلك المسألة على هامش قمة مجموعة العشرين التي عُقِدَت في مدينة أوساكا اليابانية، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تنعقد القمة الثلاثية في أقرب وقت ممكن إلا أنه لم يتم الاتفاق بعد على موعد محدد.

يُشار إلى أن أول قمة تضم روسيا وإيران وتركيا حول القضية السورية عُقدت في مدينة سوتشي الروسية في نوفمبر 2017، وبعد المحادثات قال رؤساء الدول إن مناطق التصعيد في سوريا يجب ألا تقوض وحدة أراضي البلاد وسيادتها، ودعت كل من الحكومة السورية والمعارضة إلى المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني السوري، وبعد ذلك عقد الرؤساء الثلاثة محادثات حول سوريا في أنقرة في أبريل 2018، وطهران في سبتمبر 2018، وسوتشي في فبراير 2019.