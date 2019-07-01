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القوى العاملة: التحول من النظام الورقى للإلكترونى بالديوان العام والمديريات

الإثنين، 01 يوليه 2019 12:04 م
القوى العاملة: التحول من النظام الورقى للإلكترونى بالديوان العام والمديريات وزارة القوى العاملة
كتب محمود راغب

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استقبلت وزارة القوى العاملة، رؤساء اللجان النقابية بمديريات القوى العاملة بالمحافظات، لمناقشة بعض الملفات والمطالب الخاصة بالعاملين بها.

وطالبت الوزارة العاملين بالمديريات باستمرار المضى قدما نحو تحسين وتطوير الأداء فى جميع الملفات، منوهه أن ذلك هو السبيل لتحقيق جميع مطالبهم، مؤكدًا أنها تعمل جاهدة لمساندتهم فى ذلك التطوير بالتحول من النظام الورقى إلى النظام الإلكترونى فى جميع أعمال الديوان العام المديريات، مما يترتب عليه رفع شأن الوزارة.

وأكدت الوزارة أنها لم تدخر جهداً فى المطالبة بحقوق العاملين بالمديريات لرفع المستوى المادى لهم، شرطاً أن يبذل جميع العاملين أقصى جهدهم في العمل وانجاز جميع الملفات ليصبح لدينا نتاج ملموس يشعر به المجتمع.

وأصدرت الوزارة تعميما على جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بمشاركة اللجان النقابية بالمديريات سير وانجاز العمل بالتعاون مع مديري المديريات، بصفتهم قيادات نقابية يجب أن يكون لهم دور مؤثر وفعال في انجاز العمل والقضاء على الإهمال والفساد.

وأعرب رؤساء اللجان النقابية عن شكرهم وتقديرهم لحرص الوزير للالتقاء بهم والاستماع إليهم، مؤكدين انهم سيبذلون كل الجهد في سبيل إرسال رسائل الوزير لجميع العاملين بالمديريات لحثهم على انجاز ما يكلفون به، وإن الوزارة تقف بجانبهم لتحقيق كافة مطالبهم.

حضر اللقاء هشام عبد اللطيف الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية، ومحمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالوزارة ، وياسر الشربيني معاون الوزير.

 


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