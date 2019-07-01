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الغنوشى: لا نستبعد محاولة التخلص من السبسى.. لكن لا معلومات عن محاولات تسميمه

الإثنين، 01 يوليه 2019 12:36 م
الغنوشى: لا نستبعد محاولة التخلص من السبسى.. لكن لا معلومات عن محاولات تسميمه الغنوشى
كتبت – هناء أبو العز

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أكد راشد الغنوشى رئيس حركة النهضة، الذراع التونسية لجماعة الإخوان الإرهابية، عدم وجود معلومات دقيقة تشير إلى تورط أحد لتسميم الرئيس التونسى، قائد السبسى.
 
ولفت الغنوشى في لقاء تلفزيونى على قناة حنبعل في برنامج "مع سماح مفتاح"، إن هناك من يرى أن الباجي هو الركيزة الرئيسية في المنظومة الديمقراطية ولا أستبعد فرضية التخطيط للتخلص منه.
 
واعتبر راشد الغنوشى، فى حواره، أن رجال القانون التونسيين الذين تحدثوا عن الفراغ القانونى بعد تعكر الحالة الصحية لرئيس الجمهورية ليسوا جزء من هذه المؤامرة ضد الديمقراطية التونسية، محذراً من إمكانية وقوع الشعب التونسي في شباك الأعداء دون وعي- وفق تعبيره.
 
وأشار إلى أنه لا وجود لشغور حتى نبحث عن كيفية ملئه مشددا على أنه في حال وقع الشغور فإن البرلمان هو أصل السلطة.
 
وفي سياق آخر اعتبر راشد الغنوشي أن تصريحات رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي التي قالت فيها إن رئيس الجمهورية رهينة في القصر وحذرت من انقلاب من داخل مؤسسة الرّئاسة "قنبلة موقوتة".

حركة النهضة التونسية

الغنوشى

رئيس تونس

تسميم الرئيس التونسى

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