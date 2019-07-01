الغش الغذائي..ضبط 16 طن أغذية فاسدة ومجهولة المصدر في حملات تموينية

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

ونجحت شرطة التموين في ضبط (79) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها ضبط المدير المسئول عن مصنع غير مرخص لتعبئة المواد الغذائية في شبرا الخيمة ( بمحافظة القليوبية ) لحيازته وتعبئته كميات كبيرة من السلع الغذائية مستخدماً خامات مجهولة المصدر وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات تجارية وهمية خلافاً للحقيقة وغير مطابق للمواصفات القياسية، وتم ضبط كميات قدرها ( 12 " إثنى عشر طن " مستلزمات إنتاج " سكر وأرز – تحت التعبئة ) وكميات قدرها ( 4 " أربعة أطنان " سكر وأرز معبأ زنة العبوة الواحدة 1 "واحد كيلو جرام" منتج نهائى مدون عليه البيانات سالفة الذكر ) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت شرطة التموين من ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الأعلاف في برج العرب (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته وإنتاجه كميات كبيرة من الأعلاف المغشوشة مستخدماً خامات مجهولة المصدر وغير مدون عليها أية بيانات تجارية وبعضها غير صالح للإستخدام فى التصنيع لإنتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها فى شهر مايو 2019 وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات مدون عليها تواريخ إنتاج وصلاحية جديدة لمد فترة الصلاحية خلافاً للحقيقة ، وتم ضبط كميات قدرها ( 201 "مائتى وواحد طن " مسحوق بروتين ناتج مخلفات المجازر ، علف أسماك ) تمهيداً لإعادة تدويرها وتعبئتها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة .

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط (9) قضايا إسطوانات بوتاجاز ضُبط خلالها (53 أسطوانة)، وضبط (4) قضايا مواد بترولية ضُبط خلالها (47400 لتر "سولار، بنزين"، وضبط (14) قضية دقيق مدعم وأقماح.. ضبط خلالها (9,260 طن دقيق)، وضبط (235) قضية فى مجال مخالفات المخابز.

وتمكنت شرطة التموين من ضبط (14) قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية ضبط خلالها (1.260 طن سكر وأرز وضبط (4) قضايا فى مجال الإستيلاء على الدعم وضبط (50) قضية فى مجال الغش الغذائى ضبط خلالها (16.546 طن- 8535عبوة- 435 قطعة" مواد غذائية متنوعة وضبط (22) قضية فى مجال الغش غير غذائى.. ضبط خلالها (5.350 طن- 1200لتر ، 8779 قطعة- 2861 عبوة " ، وضبط (744) قضية فى مجال (المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم وجود تراخيص).

وأسفرت جهود شرطة التموين عن ضبط (27) قضية فى مجال الأسماك و اللحوم ومصنعاتها ضبط خلالها (1,372طن لحوم وأسماك – 34 كيلو جرام أسماك) وضبط (33) قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر.. ضبط خلالها (200عبوة سجائر).

وتمكنت شرطة التموين من ضبط (6) قضايا فى مجال الثروة الحيوانية، والداجنة، والزراعية ضبط خلالها (14.460 طن أسمدة وأعلاف ) وضبط (6) قضايا فى مجال الألعاب النارية ضبط خلالها (8200 وحدة ألعاب نارية").