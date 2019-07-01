الشرطة تسيطر على مبنى المجلس التشريعى فى هونج كونج

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أفادت قناة "سي إن إن" الأمريكية بأن المحتجين داخل مبنى المجلس التشريعي في هونج كونج قد غادروا المبنى، مضيفة أن قوات الشرطة باتت تسيطر عليه في الوقت الحالي.

وبثت القناة الأمريكية اليوم،الاثنين، لقطات حية لأفراد شرطة مكافحة الشغب يحملون الدروع ويتقدمون لتفريق المحتجين من خلال إطلاق الغاز المسيل للدموع ويلاحقونهم خارج المبنى، فيما تم رصد خروج المحتجين الذين كانوا بداخله رافعين أياديهم في استسلام.

وأشارت القناة الأمريكية إلى أن الشرطة تمكنت بسرعة من إخلاء الطرق المحيطة بالمبنى الحكومي، وكدست المحتجين ودفعت بهم إلى طريق "هاركورت" الرئيسي.

وتشهد هونج كونج معارضة واسعة النطاق لاقتراح الحكومة بالسماح بتسليم المشتبهين بهم للبر الرئيسي الصيني لمواجهة تهمهم.

وكانت الحكومة قد لجأت في وقت سابق بالفعل إلى تأجيل النقاش بشأن مشروع القانون إلى أجل غير مسمى، إلا أن منظمي الاحتجاج يرغبون في أن يتم سحب التشريع بشكل رسمي واستقالة الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام، كما يطالبون بفتح تحقيق مستقل في أعمال الشرطة التي وقت خلال الأحداث الماضية.

يذكر أن بريطانيا سلمت مستعمرتها هونج كونج إلى الصين في 1997 بموجب اتفاق يقضي باحتفاظها بحريتها واستقلاليتها الواسعين والذي يوافق ذكراه السنوية اليوم.