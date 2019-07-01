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الشرطة الإندونيسية تعتقل زعيم جماعة موالية لتنظيم القاعدة فى جاكرتا

الإثنين، 01 يوليه 2019 01:52 م
الشرطة الإندونيسية تعتقل زعيم جماعة موالية لتنظيم القاعدة فى جاكرتا الشرطة الإندونيسية ـ صورة أرشيفية
جاكرتا (أ ش أ)

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أعلنت الشرطة الإندونيسية اليوم الاثنين، أنها ألقت القبض على شخص يعتقد أنه زعيم جماعة موالية لتنظيم القاعدة والذى فر خلال عملية أمنية لاعتقاله عام 2003 .

وقال المتحدث باسم الشرطة الإندونيسية، ديدى براسيتو - حسبما أفادت قناة (العربية الحدث) الإخبارية - إن " شرطة مكافحة الإرهاب اعتقلت بارا ويجايانتو مع زوجته فى فندق فى مدينة بيكاسى جاكرتا " .

وأضاف أن " ويجايانتو يشتبه تورطه فى صنع قنابل استخدمت فى سلسلة من الهجمات بينها تفجيرات بالى عام 2002، والهجوم على السفارة الأسترالية فى جاكرتا عام 2004، كما أنه متورط أيضاً فى أعمال العنف الطائفية التى شهدتها مدينة بوسو والمعروفة بأنها معقل للتطرف فى جزيرة سولاويزى الإندونيسية" .

 


اندونيسيا

تنظيم القاعده

جاكرتا

الشرطه الاندونيسيه

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