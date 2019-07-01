السيطرة على حريق ضخم بقطعة أرض فى الغربية دون وقوع خسائر

الغربية محمد طارق

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية ، على حريق ضخم نشب داخل أرض زراعية بقرية المنشأة الجديدة التابعة لمركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية .

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية يفيد بنشوب حريق ضخم في أحد الأراضي الزراعية بمساحة 4 قيراط بقرية المنشأة الجديدة التابعة لمدينة السنطة ، وعلى الفور تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق واخمادة دون وقوع إصابات ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .