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السيطرة على حريق ضخم بقطعة أرض فى الغربية دون وقوع خسائر

الإثنين، 01 يوليه 2019 04:14 م
السيطرة على حريق ضخم بقطعة أرض فى الغربية دون وقوع خسائر حماية مدنية - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية ، على حريق ضخم نشب داخل أرض زراعية بقرية المنشأة الجديدة التابعة لمركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية .
 
تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية يفيد بنشوب حريق ضخم في أحد الأراضي الزراعية بمساحة 4 قيراط بقرية المنشأة الجديدة التابعة لمدينة السنطة ، وعلى الفور تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق واخمادة دون وقوع إصابات ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
 
 
 

حريق

نشوب حريق

حريق بأرض زراعية

الحماية المدنية

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