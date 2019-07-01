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السجن سنة لعاطل لاتهامه بسرقة شخصين بالإكراه فى سوهاج

الإثنين، 01 يوليه 2019 02:35 م
السجن سنة لعاطل لاتهامه بسرقة شخصين بالإكراه فى سوهاج مجمع محاكم سوهاج - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "محمود.م.ع" عاطل بالسجن سنة، لاتهامه بسرقة مبلغ مالى ومتعلقات المجنى عليهما "وليد.م" و"عزيز.ز" عامل بالإكراه بدائرة مركز المنشأة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار جمال عوض شراقة وعضوية المستشارين عبد المحسن زكريا وروميل شحاتة بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.

تعود أحداث الواقعة الى عام 2018 بدائرة مركز المنشأة، عندما تلقى رئيس مباحث المركز، بلاغا من المجنى عليهما مفاده أنهما أثناء سيرهما فى الطريق العام فوجئا بالمتهم يشهر سلاح أبيض فى وجههما واستولى منهما على مبلغ مالى وهاتف محمول ومتعلقاتهما وفر هاربا، وبعد تقنين الإجراءات كشفت التحريات صحة أقول المجنى عليهما وبعد إعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.


سوهاج

جنايات سوهاج

سرقة

المنشاة

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