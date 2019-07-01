الرقابة على الصادرات: انخفاض صادرات الحديد 29 % لتسجل 355 مليون دولار

كتب – إسلام سعيد

كشفت بيانات حديثة لهيئة الرقابة على الصادرات، أن صادرات مصر من الحديد والصلب سجلت تراجع ملحوظ بنسبة 29 % لتسجل 355 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى مايو 2019 مقابل 498 مليون دولار بالفترة نفسها من العام الماضى.

وأضافت البيانات، أن السوق السعودى هو الأكثر استيرادا للحديد المصرى 98 مليون دولا مقابل 28 مليون دولار بالفترة نفسها من العام الماضى بزيادة 249 %، وسجلت صادرات الحديد لكندا 28 مليون دولار بزيادة 22 ألف دولار بنسبة ارتفاع غير مسبوقة، واليمن 11 مليون دولار مقابل 5 ملايين دولار بالفترة نفسها العام الماضى.

وفى سياق متصل، تراجعت صادرات الحديد إلى أمريكا بنسبة 34 % لتسجل 29 مليون دولار مقابل 44 مليون دولار، وللسودان 24 مليون دولار مقابل 36 مليون دولار بنسبة انخفاض 34 %، وانخفضت الصادرات إلى إيطاليا بنسبة 65 % لتسجل 22 مليون دولار مقابل 63 مليون دولار.