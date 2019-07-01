الرابع مكرر فى الدبلومات الفنية بالغربية: لم أتوقع تفوقى ضمن الأوائل

الغربية- عادل ضرة - مصطفى عادل

فرحة عارمة تسيطر على منزل الطالبة إيمان محمد عامر ابنة مدينة طنطا بمحافظة الغربية، بعد حصولها على المركز الرابع مكرر على مستوى الجمهورية ضمن أوائل الدبلومات الفنية شعبة التعليم الصناعى بجموع 97.7%

وأكدت الطالبة أنها لم تتوقع أن تكون من بين الأوائل على مستوى المحافظة، وأن تكون من ضمن أوائل الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية وتحصل على المركز الرابع.

وأوضحت الطالبة أن دعاء والديها والحفاظ على الصلاة والقرآن سر تفوقها، مبينة أنها كانت تنظم وقتها بين الذهاب للمدرسة والدروس ومذاكرة المواد حيث كانت تذاكر 8 ساعات يوميا.

وأضافت أنها ستلتحق بالمعهد الفنى الصحى أسوة بباقى شقيقاتها الذين تخرجوا من المعهد.

وأشارت إلى أن أسرتها وفرت لها كل سبل الراحة حتى تركز فى المذاكرة فى سبيل التركيز والاجتهاد وهو ما كان من أسباب التفوق فى دراستها.



