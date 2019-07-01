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الرئيس العراقى يبحث مع نورى المالكى مستجدات الأوضاع الأقليمية

الإثنين، 01 يوليه 2019 05:22 م
الرئيس العراقى يبحث مع نورى المالكى مستجدات الأوضاع الأقليمية الرئيس العراق برهم صالح يلتقى نورى المالكى
كتب : أحمد جمعة

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التقى رئيس الجمهورية العراقى الدكتور برهم صالح، اليوم الاثنين ببغداد، رئيس ائتلاف دولة القانون نورى المالكى ، وتناول اللقاء بحث الأوضاع الأمنية والسياسية فى العراق، والتأكيد على الاسراع فى اختيار الشخصيات التى تتميز بالكفاءة والنزاهة لقيادة مؤسسات الدولة، وحسم ملف الادارة بالوكالة وبما يحقق التوازن الوطنى فى العراق.

كما تطرق الاجتماع أيضا إلى سياسة العراق مع محيطه العربي والإقليمي والدولي وضرورة اقامة علاقات متوازنة وفقا للمصلحة الوطنية العليا، واستعرض الرئيس العراقى ورئيس ائتلاف دولة القانون اخر المستجدات في المنطقة وموقف العراق من تصاعد الأزمة فيها.


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اخبار العراق

برهم صالح

نورى المالكى

مؤسسات الدوله العراقيه

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