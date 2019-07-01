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الإثنين، 01 يوليه 2019 10:40 م
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الرئيس الإيطالى يلتقى نظيره النمساوى فى فيينا لبحث القضايا المشتركة

الإثنين، 01 يوليه 2019 10:00 م
الرئيس الإيطالى يلتقى نظيره النمساوى فى فيينا لبحث القضايا المشتركة الرئيس الإيطالى سيرجيو ماتاريلا - أرشيفية
أ ش أ

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التقى الرئيس الإيطالى سيرجيو ماتاريلا، اليوم الاثنين، فى فيينا، بنظيره النمساوى ألكسندر فان دير بيلين، والمستشارة الفيدرالية بيرجيته بيرلاين، خلال زيارتهما للبلاد.

وتناول اللقاء - بحسب بيان للخارجية النمساوية - العلاقات الثنائية والوضع فى الاتحاد الأوروبى والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف البيان أن وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج، التقى مع نظيره الإيطالى إنزو مافيرو ميلانيسي، لبحث دعم العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومستقبل الاتحاد الأوروبى.

 

 


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الخارجية النمساوية

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