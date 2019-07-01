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الحكومة الفلسطينية تدفع 60% من رواتب موظفيها للشهر الرابع على التوالى

الإثنين، 01 يوليه 2019 12:06 م
الحكومة الفلسطينية تدفع 60% من رواتب موظفيها للشهر الرابع على التوالى رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية
(رويترز)

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قال رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، اليوم الإثنين، إن الحكومة ستدفع 60% من رواتب موظفيها فى ظل استمرار الأزمة المالية مع إسرائيل.

 

وكانت إسرائيل أعلنت فى فبراير الماضي أنها قلصت بنسبة خمسة بالمئة الإيرادات التى تحولها شهريا إلى السلطة الفلسطينية من عوائد الضرائب التى يتم فرضها على الواردات القادمة للضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة عبر موانئ إسرائيلية.

 

وقال اشتية في بداية الاجتماع الأسبوعي لحكومته اليوم الاثنين، في رام الله "ما زالت إسرائيل تحتجز أموالنا، وما زلنا نرفض استلام هذه الأموال منقوصة".

 

وأضاف "تسلمنا الدفعة الأولى من المساعدة والقرض القطري ونحن نشكرهم، وبتوجيه من الرئيس أبو مازن سوف ندفع لهذا الشهر 60% من الرواتب".

 

وحصلت السلطة الفلسطينية على منح وقرض من قطر بقيمة 300 مليون دولار إضافة إلى 180 مليون دولار أخرى تم تخصيصها لقطاع غزة.

 

وقالت إسرائيل إن المبلغ الذي خفضته يمثل حجم ما تدفعه السلطة للفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل وعائلات الذين قُتلوا وهم ينفذون هجمات أو المتورطين في قضايا أمنية أخرى.

 

وتتقاضى إسرائيل حسب اتفاق مع السلطة الفلسطينية عمولة ثلاثة في المئة من قيمة الإيرادات التي تحولها لها.

 

ويطالب الفلسطينيون الدول العربية بتفعيل شبكة الأمان المالية التي تمت الموافقة عليها في اجتماعات سابقة للجامعة العربية وتبلغ قيمتها 100 مليون دولار شهريا.


فلسطين

الحكومة الفلسطينية

اسرائيل

الضفة الغربية

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