سوبر كورة
Ads
الإثنين، 01 يوليه 2019 03:46 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم العالى: جامعة العلمين تستخدم الساعات المعتمدة وبرامجها تستجيب لسوق العمل

الإثنين، 01 يوليه 2019 02:08 م
التعليم العالى: جامعة العلمين تستخدم الساعات المعتمدة وبرامجها تستجيب لسوق العمل جامعة العلمين الجديدة
كتب وائل ربيعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن إنشاءات جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا تجرى على قدم وساق، وأن هناك التزام كامل بالجدول الزمنى لتنفيذ منشآت ومرافق الجامعة وفقا للمواصفات المتفق عليها، إذ تحرص القيادة السياسية على سرعة الانتهاء من المشروعات القومية الجديدة التى تنفذها الوزارة فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى.

وقالت الوزارة، إن الجامعات الجديدة يتم تنفيذها بأحدث النظم التعليمية لتلحق بجامعات الجيل الرابع وتستخدم الجامعة نظام الساعات المعتمدة، وتطرح العديد من البرامج الدراسية التي تستجيب للاحتياجات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولي، منها برامج الهندسة (الطاقة، و النانو، والميكاترونيات)، و برامج العلوم الأساسية (جيولوجيا البترول والتعدين، وبيولوجيا الأحياء المائية، والكيمياء الخضراء والعمليات المستدامة)، وبرامج الفنون (التصميم البيئي، و الوسائط الرقمية والمرئية، وتصميم السينما والمسرح والرسوم المتحركة)، وبرامج السياحة (الفنادق والمنتجعات، و المتاحف وإدارة التراث).

جدير بالذكر أن جامعة العلمين الدولية الجديدة جامعة أهلية تقام على مساحة إجمالية قدرها 103 أفدنة، بتكلفة إجمالي لمرحلتها الأولى تبلغ 2.6 مليار جنيه، وتضم الجامعة 12 كلية بطاقة استيعابية 25 ألف طالب في تخصصاتها المختلفة، وتشمل كليات العلوم الهندسية، و القانون الدولي، و هندسة الحاسبات والمعلومات، و كلية إدارة الأعمال، و كلية الفنون والتصميم، وكلية الدراسات العليا، وكلية العلوم الصحية، و طب الأسنان، والطب، والعلوم الأساسية، وعلوم الصيدلة، و السياحة والفنادق.

 


جامعة العلمين الجديدة

وزارة التعليم العالى

تخصصات جامعة العلمين

نظام الدراسة بجامعة العلمين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير التعليم العالى يتفقد منشآت جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا.. صور

الثلاثاء، 07 مايو 2019 07:42 م

طلاب جامعة العلوم بمدينة زويل يشاركون فى مسابقة دولية بكاليفورنيا

الإثنين، 11 مارس 2019 01:06 م

أبرز مداخلات التوك شو.. متحدث الحكومة: افتتاح أول جامعة بالعلمين الجديدة فى الصيف

الأحد، 10 فبراير 2019 02:00 ص

تجربة جامعية وعلمية بين القاهرة ولندن.. طلاب مصريون فى لندن يحصلون على شهادتين واحدة مصرية وأخرى بريطانية.. د. أحمد حمد: تجربة التبادل العلمى بين جامعتين بريطانية ومصرية إضافة تسهم فى تطوير البحث العلمى

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 10:58 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن بديل جنش فى الزمالك

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن بديل جنش فى الزمالك

التعليم: 31 طالبا أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2019.. و62% نسبة النجاح

التعليم: 31 طالبا أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2019.. و62% نسبة النجاح

سوبر كورة.. الزمالك يشكو كهربا للفيفا بـ3 مستندات رسمية

سوبر كورة.. الزمالك يشكو كهربا للفيفا بـ3 مستندات رسمية

تريزيجيه أفضل لاعب فى منتخب مصر بعد نهاية الدور الأول بأمم أفريقيا

تريزيجيه أفضل لاعب فى منتخب مصر بعد نهاية الدور الأول بأمم أفريقيا

عزيز بودربالة فى حوار لـ سوبر كورة: مصر أبهرت العالم بحفل افتتاح أسطورى للكان

عزيز بودربالة فى حوار لـ سوبر كورة: مصر أبهرت العالم بحفل افتتاح أسطورى للكان

امم افريقيا 2019.. سيطرة مصرية على التشكيلة المثالية للمجموعة الاولى

امم افريقيا 2019.. سيطرة مصرية على التشكيلة المثالية للمجموعة الاولى

العالم يرفع القبعة لمنتخب مصر بعد العلامة الكاملة فى أمم أفريقيا.. صحف المكسيك تحتفل بإنجاز أجيرى.. ليكيب: بداية مثالية للفراعنة.. الكاف يشيد بإنقاذات الشناوى.. والفيفا يتحدث عن الصلابة الدفاعية أمام أوغندا

العالم يرفع القبعة لمنتخب مصر بعد العلامة الكاملة فى أمم أفريقيا.. صحف المكسيك تحتفل بإنجاز أجيرى.. ليكيب: بداية مثالية للفراعنة.. الكاف يشيد بإنقاذات الشناوى.. والفيفا يتحدث عن الصلابة الدفاعية أمام أوغندا

كيف ترتفع صادرات مصر لدول العالم من 25 إلى 55 مليار دولار خلال 5 سنوات؟

كيف ترتفع صادرات مصر لدول العالم من 25 إلى 55 مليار دولار خلال 5 سنوات؟

شاهد.. مشوار الفراعنة فى الدور الأول بأمم أفريقيا 2019

شاهد.. مشوار الفراعنة فى الدور الأول بأمم أفريقيا 2019

شاهد فى دقيقة.. أسعار وأماكن السياحة بمدينة الغردقة

شاهد فى دقيقة.. أسعار وأماكن السياحة بمدينة الغردقة

الفيفا: صلابة مصر الدفاعية حرمت أوغندا من التسجيل

الفيفا: صلابة مصر الدفاعية حرمت أوغندا من التسجيل

في حمام السباحة.. أخر صورة لمحمد صلاح بعد التأهل لدور الـ 16بأمم أفريقيا

في حمام السباحة.. أخر صورة لمحمد صلاح بعد التأهل لدور الـ 16بأمم أفريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة