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التضامن: انتظام صرف معاشات يوليو بزيادة 15% من ماكينات الصرف الآلى

الإثنين، 01 يوليه 2019 04:52 م
التضامن: انتظام صرف معاشات يوليو بزيادة 15% من ماكينات الصرف الآلى معاشات - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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أكدت وزارة التضامن الاجتماعى، انتظام صرف معاشات شهر يوليو اعتبارًا من اليوم الإثنين، بالزيادة المقررة 15% وبحد أدنى 150 جنيها شهريا، وذلك للمعاشات التى تصرف من منافذ صندوقى التأمينات، كما تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتجهيز ماكينات الصراف الآلى ومنافذ صرف المعاشات تمهيداً لتذليل أى عقبات أمام أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وبالنسبة للمعاشات المحولة على مكاتب هيئة البريد وبنك ناصر سوف يتم تقديم الصرف لهم اعتبارا من يوم الخميس 4 يوليو بدلا من 5 يوليو الموافق الجمعة، وبالنسبة للمعاشات المحولة للبنوك سوف يتم الصرف اعتبارا من الأربعاء 10 يوليو.

يأتى ذلك فى الوقت الذى صدق فيه رئيس الجمهورية على القانون رقم 74 لسنة 2019 الخاص بزيادة المعاشات اعتبارا من 1/7/2019، وذلك فى ضوء تحسين أحوال المواطنين ومراعاة محدودى الدخل فضلا عن توسيع شبكة الحماية الاجتماعية.

وكانت وزارة التضامن، قد أكدت أن قرار الزيادة جاء منحازا للمعاشات الدنيا، بحيث تضمنت حدا أدنى للزيادة قيمته 150 جنيها شهرياً، وحدا اقصى قيمته 832.5 جنيه، وتحسب الزيادة المستحقة على المعاش الشامل وما أضيف إليه من زيادات حتى 30/6/2019، وأن قطاع الحاسب الآلى فى كل من صندوقى التأمين الاجتماعى الحكومى والعام والخاص قاما بحساب الزيادات المستحقة لكل ملف تأمينى واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل قيم المعاشات، وجاءت الزيادات منحازة إلى المعاشات الأدنى، حيث تم زيادة الحد الأدنى للمعاش من 750 جنيها ليصبح 900 جنيه شهريًا.



 


التضامن

معاشات يوليو بزيادة ١٥٪‏

منافذ صندوقى التامينات

معاش شهر يوليو

صرف المعاشات

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