الاستئناف تتسلم ملف قضية اتهام ربة منزل بقتل رضيعها داخل فندق فى رمسيس

كتب عبد الله محمود

تسلمت محكمة استئناف القاهرة، ملف قضية اتهام ربة منزل بقتل طفلها خنقًا داخل فندق بوسط البلد لتحديد جلسة محاكمتها أمام محكمة الجنايات.

كانت قد وجهت نيابة شمال القاهرة للمتهمة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وثبت بتقرير الصفة التشريحية لجثة المجنى علية أن الوفاة حدثت نتيجة سفكسيا الخنق عن طريق كتم النفس والضغط على العنق وصاحب ذلك من نقص فى وصول الأوكسجين إلى المخ، مما أدى إلى توقف القلب والتنفس.

وكشفت تحقيقات النيابة برئاسة المستشار كمال الشناوى، رئيس النيابة، أن إلام قررت التخلص من نجلها البالغ من العمر 5 سنوات، بسبب خلافات مع والده، فتوجهت للفندق وقامت بخنق المجنى علية حتى فارق الحياة وأخفت جثته أسفل السرير ثم غادرت الفندق، وكشفت مناظرة النيابة لجثة الطفل أنه لا توجد به أى علامات للحياة، بالإضافة أن المجنى علية ظل يبكى ولم يستطيع الدفاع عن نفسه لصغر سنه.

وأقرت المتهمة خلال التحقيقات «أنها متزوجة من والد الطفل منذ ما يقرب من 8 سنوات وكانت تعيش معه بمحافظة الإسكندرية وكان دائم التعدى عليها فقررت ترك منزل الزوجية، وتوجهت للقاهرة وأقمت بالفندق حتى قررت التخلص من نجلها ومغادرة الفندق حتى لا يتم القبض عليها».

والبداية عقب تلقى قسم شرطة الأزبكية بلاغا، من العاملين بأحد الفنادق بوسط البلد، يفيد أنه أثناء تفقدهم الغرف عثروا على جثة طفل مذبوح داخل إحدى الغرف، وبسؤال العاملين أكدوا على أن القتيل كان بصحبة والدته، وأثناء تفقد الغرف عثروا على جثته، وببحثهم عن والدته، لم يجدوها، وإشارات التحريات الأولية إلى أن والدة الطفل وراء ارتكاب الواقعة، عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطها، وتحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيق، وقررت النيابة حبس الأم على ذمة التحقيقات.