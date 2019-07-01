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الاتصالات: 1.5مليار جنيه تكلفة ميكنة مشروع التأمين الصحى الشامل بـ4 محافظات

الإثنين، 01 يوليه 2019 12:34 م
الاتصالات: 1.5مليار جنيه تكلفة ميكنة مشروع التأمين الصحى الشامل بـ4 محافظات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت ــ هند مختار

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كشفت وزارة الاتصالات، أن مشروع التأمين الصحى الشامل واحد من أصعب المشروعات التى أقدمت عليها الدولة، وهناك إصرار على نجاح هذه المنظومة، التى تتناغم فى تنفيذها كافة وزارات الدولة .

وأوضحت الوزارة من خلال مسئوليها فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء بمناسبة إطلاق التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، أن ميكنة المشروع تضمنت أكثر من 7 محاور منها، البنية المعلوماتية وشبكات فائقة السرعة، وجارى بناء المنظومة التأمينة للمعلومات الخاصة بالمواطنين بجانب تسكين المنتفعين بالمنظومة فى الوحدات السكنية الأقرب لمسكنهم وعملهم بجانب محور التدريب والتوعية للعامليم بالمنظومة ومحور ميكنة المستشفيات وميكنة التسويات والمعاملات المالية ومحور ميكنة الاعتماد والرقابة وإنشاء مراكز اتصال للتعامل مع المواطنين.

وأكدت الوزارة، أن تكلفة ميكنة مشروع التأمين الصحى الشامل فى 4 محافظات تبلغ 1.5 مليار جنيه.


التامين الصحى الشامل

مصطفى مدبولى

مصر

بورسعيد

التامين الصحى

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