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الاتحاد الأوروبى وفيتنام يوقعان على اتفاقية هامة للتجارة الحرة

الإثنين، 01 يوليه 2019 12:00 ص
الاتحاد الأوروبى وفيتنام يوقعان على اتفاقية هامة للتجارة الحرة الاتحاد الاوروبى
أ ش أ

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وقع الإتحاد الأوروبي وفيتنام اليوم الأحد، على اتفاقية هامة للتجارة الحرة بينهما.

وذكرت قناة (يورونيوز) الإخبارية الأوروبية أن هذه الإتفاقية الأولى من نوعها التي يتم توقيعها بين الاتحاد الأوروبي ودولة آسيوية ، ومن شأنها أن تمهد الطريق نحو خفض التعريفات الجمركية على 99 في المائة من السلع بين الطرفين.

ووصف الاتحاد الأوروبي ، في بيان أصدره بهذا الصدد ، الاتفاقية بأنها تعتبر أكثر اتفاقيات التجارة الحرة طموحا مع دولة نامية ، حيث وقعتها المفوض التجاري الأوروبي سيسليا مالمستورم ووزير التجارة والصناعة الفيتنامي تران تيوان.

وأشارت الشبكة الأوروبية الى أن هذه الاتفاقية يتعين التصديق عليها أيضا من جانب الجمعية الوطنية الفيتنامية ، علاوة على البرلمان الأوروبي الذي سبق وأن أبدى بعض أعضائه الشعور بالقلق ازاء سجل حقوق الإنسان في فيتنام.


الاتحاد الاوروبى

فيتنام

التجارة الحرة

اوروبا

اسيا

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