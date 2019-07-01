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الأول مكرر فى التعليم الفنى بترول بالبحر الأحمر: الفضل يرجع لأسرتى

الإثنين، 01 يوليه 2019 11:37 م
الأول مكرر فى التعليم الفنى بترول بالبحر الأحمر: الفضل يرجع لأسرتى الطالب علي محمد علي الاول مكرر بالدبلومات الفنية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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قال على محمد على محمد، الحاصل على المركز الأول مكرر فى شهادة الدبلومات الفنية، وابن محافظة البحر الأحمر، بفصول التعليم والتدريب المزدوج الملحقة بصالح عوض الله الفنية الصناعية المتقدمة فصل "البترول"، أنه لم يتوقع حصوله على المركز الأول صديق له فى نفس القسم.

وأضاف أن نائب وزير التربية والتعليم، للتعليم الفنى هو من بلغه بالنتيجة، مؤكدا أنه لم يصدق أنه الأول، وأن والديه وأسرته هم السبب الأساسى فى حصوله على المركز الأول، مؤكدا على أنه سوف يلتحق بكلية الهندسة فى قسم البترول نفس قسمه فى التعليم الفنى. وأوضح أنه وقت الامتحانات كان يقضى 8 ساعات فى مراجعة المواد وكان يعطى لنفسه فرصة للترفيه حتى فى أيام الامتحانات.

من جانبه قال كامل على منسق عام التعليم المزدوج بمحافظة البحر الأحمر، إن مدارس التعليم المزدوج يحصل طلاب منها كل عام على الأوائل على مستَوى الجمهورية.

وأضاف فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن مدرسة التعليم المزدوج بغارب وتحديدا قسم البترول والذى حصل طالبان منه على المركز الأول على مستوى الجمهورية تتبع نظاما تعليميا عمليا أكثر لكونه نظريا وذلك تمت الدراسة بهذا القسم فى غارب لوجود أكثر من 40 شركة بترول بها.


البحر الاحمر

الدبلومات الفنية

غارب

الاول مكرر

التعليم المزدوج

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