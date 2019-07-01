الأول فى الدبلومات الفنية بالبحر الأحمر: سألتحق بكلية هندسة البترول

البحر الأحمر - عماد عرفة

أهدى إبراهيم محمد صديق، الحاصل على المركز الأول، فى دبلوم المدارس الثانوية الفنية، بفصول التعليم والتدريب المزدوج الملحقة صالح عوص الله الفنية المتقدمة برأس غارب قسم بترول، نجاحه لوالده والدته.

وأضاف الطالب إبراهيم محمد صديق، أنه يهدى نجاحه أيضًا لرئيس قسمه فى المدرسة لاجتهاده معه، لافتًا إلى أنه سيلتحق بكلية هندسه بترول قسم حفر ويعمل بإحدى شركات البترول بغارب.

وأوضح الحاصل على المركز الأول، فى دبلوم المدارس الثانوية الفنية، أنه يقيم بمدينة سفاجا وكان يستأجر وحدة سكنية برأس غارب أثناء الدراسة.