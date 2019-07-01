الأول فى التعليم الفنى بقنا: أخذت محمد صلاح قدوة لى وأشكر أسرتى على دعمهم

قال عبد الله ممدوح وزيرى الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى التعليم الثانوى الزراعى نظام خمس سنوات، قسم تصنيع من محافظة قنا، إنه سعيد لحصوله على هذا المركز، لأن الله توج جهده وتعب 5 سنوات من الجد والاجتهاد منذ أن قررت الالتحاق بالتعليم الفنى.





وأضاف عمر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن التعليم الفنى لا يختلف عن الثانوية العامة، ومنذ أن التحقت كان عندى حافز أكون مجتهدا، وأتمكن من تحقيق مجموع فى الخمس سنوات، والحمد لله وفقت فى الحصول على المركز الأول، وكنت دائماً شايف محمد صلاح لاعب منتخبنا الوطنى نموذج لشاب قرر أن ينجح ويتفوق حتى تمكنت من تحقيق مجموع 82 %.

وأوضح عبد الله، أنه اختار برغبته دخول التعليم الفنى عن الثانوية العامة، بعد إتمامه الشهادة الإعدادية، وكانت أسرتى تشجعنى دائماً، فضلا غيرتى من شقيقى الذى حصل على المركز الأول فى التعليم الفنى، كما أن الدولة بدأت فى دعم التعليم الفنى، موجهاً الشكر إلى والده لتشجيعه الدائم.