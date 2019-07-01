الأمين العام للأمم المتحدة يرحب باستئناف الحوار بين كوريا الشمالية وأمريكا

كتب محمد تهامى زكى

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، بإعلان كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية استئناف الحوار على مستوى العمل بينهما، وفقا لما أعلنته وكالة الأنباء السعودية.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام الأممى فى بيان:"إن الأمين العام يرحب باجتماعات بانمونجوم التي جمعت قادة كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، ولا سيما إعلان كوريا الشمالية والولايات المتحدة استئناف الحوار على مستوى العمل بينهما".

وأضاف أن الأمين العام يؤيد الجهود المستمرة لجميع الأطراف لإقامة علاقات جديدة باتجاه تحقيق سلام وأمن دائمين، ونزع السلاح النووى بشكل شامل وقابل للتحقق منه من شبه الجزيرة الكورية.