الأمم المتحدة : مصر جذبت 38 مليار دولار فى 6 سنوات والأولى إفريقيا

كتب عبد الحليم سالم

قال تقرير الاستثمار العالمى، لعام 2019، الصادر عن منظمة الاونتكاد التابعة للأمم المتحدة، إن أفريقيا نجحت فى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر FDI ، حيث ارتفعت التدفقات إلى 46 مليار دولار أمريكي في عام 2018 ، بزيادة قدرها 11% عن العام السابق.

وقال التقرير، إن مصر تصدرت دول القارة كلها، وخاصة دول شمال إفريقيا فى جذب الاستثمارات المباشرة ، خلال الست سنوات الماضية باستثمارات بلغت نحو 38.098 مليار دولار، استثمارات أجنبية مباشرة فى الفترة من عام 2013 حتى عام 2018 .

وبحسب التقرير، جذبت مصر فى عام 2013 نحو 4.256 مليار دولار ، وفى العام التالى جذبت نحو 4.612 مليار دولار.

وفى عام 2015 ،جذبت مصر نحو 6.925 مليار دولار، ثم جذبت فى عام 2016 نحو 8.107 مليار دولار وفى العام التالى جذبت 7.409 مليار دولار وفى العام الماضى جذبت 6.789 مليار دولار.

وقال التقرير،إنه فى حيث بلغ إجمالى ما جذبته الجزائر خلال الست سنوات نحو 7.6 مليار دولار فقط، وجذبت ليبيا نحو 702 مليون دولار فقط ، وجذبت المغرب 18.5 مليار دولار،وجذبت السودان نحو 8 مليارات دولار وجذبت تونس 6 مليارات دولار.

جدير بالذكر ان التدفقات الاستثمارية لمصر جاء نتيجة مباشرة لما تقوم به وزارة الاستثمار والتعاون الدولى من تهيئة للمناخ العام فى مصر ،بجانب ما شهدته مصر من اصلاحات تشريعية تزامنا مع البرنامج الاقتصادى الناجح.