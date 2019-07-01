الأمطار الموسمية تعرقل حركة القطارات والرحلات الجوية فى مومباى

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تسببت الأمطار الغزيرة التى ضربت مومباى العاصمة المالية للهند فى عرقلة حركة القطارات والرحلات الجوية بعدما غمرت المياه الطرق بأنحاء المدينة.

وذكرت شبكة (يورو نيوز) الأوروبية، أن السبل تقطعت بالآلاف داخل القطارات والمواصلات العامة، فيما تتوقع سلطات الأرصاد استمرار هطول الأمطار الغزيرة خلال الـ 24 ساعة القادمة.

يشار إلى أن الفيضانات قتلت أكثر من 500 شخص فى مومباى في عام 2005، وتحاول مومباي بناء نفسها كمقصد تجاري عالمي إلا أن أجزاء واسعة منها تكافح للتغلب على توابع الأمطار الموسمية السنوية.