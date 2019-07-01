سوبر كورة
Ads
الإثنين، 01 يوليه 2019 09:25 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الإثنين، 01 يوليه 2019 08:00 ص
الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية تنشط على مناطق متفرقة تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط الرياح على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 37

شبين الكوم 24 36

طنطا 25 35

دمنهور 24 33

الإسكندرية 25 31

بلطيم 25 32

مطروح 23 30

السلوم 24 31

سيوة 25 37

بورسعيد 24 30

دمياط 25 30

الزقازيق 24 37

الإسماعيلية 24 36

السويس 25 36

العريش 24 31

رفح 24 31

رأس سدر 26 33      

نخل 19 35  

نويبع 27 36  

طابا 25 35   

كاترين 16 32

الطور 27 35 

شرم الشيخ 30 38     

الغردقة 30 39

مرسى علم 29 37

الفيوم 25 38

بنى سويف 25 38

المنيا 26 39

أسيوط 26 39

سوهاج 27 39

قنا 28 40

الأقصر 28 41

أسوان 30 42 

أبوسمبل 30 42        

الوادي الجديد 26 41

شلاتين 28 36

أبو رماد 29 35        

حلايب 30 34

رأس حدربة 30 33

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 30 43

المدينة 26 42

الرياض 27 45

المنامة 33 41

أبوظبى 31 43

الدوحة 33 44

الكويت 33 47

دمشق 17 35

بيروت 26 29

عمان 18 33

القدس 18 29

غزة 21 30    

بغداد 27 43

مسقط 34 39

صنعاء 17 29

الخرطوم 28 40

طرابلس 22 30        

تونس 21 33

الجزائر 21 27

الرباط 16 24

نواكشوط 22 30

 

وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 10 27  

إسطنبول 21 29

إسلام آباد 28 42

نيودلهى 31 43

جاكرتا 23 33

بكين 23 34

كوالالمبور 24 31     

طوكيو 20 24

أثينا 22 31

روما 18 34

باريس 13 27 

مدريد 20 36

برلين 14 28  

لندن 12 21

مونتريال 17 24        

موسكو 15 25

نيويورك 23 31

واشنطن 18 30

 

 

 


الطقس

حاله الطقس

الارصاد

درجات الحراره

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

للمتوجهين إلى استاد القاهرة لحضور مباراة المنتخب وأوغندا..لا تنسى غطاء الرأس وشرب العصائر والمياه بكثرة..الأرصاد: الطقس حار على العاصمة وشديد الحرارة جنوبا.. والأجواء ستكون لطيفة ليلا وقت إقامة المباراة

الأحد، 30 يونيو 2019 01:04 م

الأرصاد: وصول نسبة الرطوبة 80% وراء الشعور بارتفاع حرارة الجو

الأحد، 30 يونيو 2019 10:55 ص

الأرصاد: غدا طقس حار على الوجة البحرى والقاهرة والعظمى بالعاصمة 37 درجة

الأحد، 30 يونيو 2019 10:36 ص

طقس مباراة مصر وأوغندا.. اعرف توقعات ونصائح الأرصاد للمشجعين × 15 معلومة

الأحد، 30 يونيو 2019 10:14 ص

الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأحد، 30 يونيو 2019 08:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كيف نجحت تحركات السيسى الخارجية فى إعادة التوازن للدبلوماسية المصرية؟

كيف نجحت تحركات السيسى الخارجية فى إعادة التوازن للدبلوماسية المصرية؟

العالم هذا الصباح.. ترامب يعود إلى واشنطن بعد زيارة تاريخية لكوريا الشمالية.. احتجاجات جديدة فى هونج كونج خلال إحياء ذكرى تسليمها للصين.. مصرع 10 فى تحطم طائرة صغيرة بولاية تكساس.. تحطم جسم طائر مجهول فى قبرص

العالم هذا الصباح.. ترامب يعود إلى واشنطن بعد زيارة تاريخية لكوريا الشمالية.. احتجاجات جديدة فى هونج كونج خلال إحياء ذكرى تسليمها للصين.. مصرع 10 فى تحطم طائرة صغيرة بولاية تكساس.. تحطم جسم طائر مجهول فى قبرص

صور.. لو مسافر الإسماعيلية.. ننشر دليلك الكامل للشؤاطى بالأسعار والخدمات

صور.. لو مسافر الإسماعيلية.. ننشر دليلك الكامل للشؤاطى بالأسعار والخدمات

5 أسباب قوية لانهيار الزواج وفشله.. البحث عن المثالية أبرزها

5 أسباب قوية لانهيار الزواج وفشله.. البحث عن المثالية أبرزها

الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

منتخب الجزائر يسعى لإنتصار جديد فى أمم أفريقيا 2019 ضد تنزانيا

منتخب الجزائر يسعى لإنتصار جديد فى أمم أفريقيا 2019 ضد تنزانيا

تشييع جثمان الفنان عزت أبوعوف من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر

تشييع جثمان الفنان عزت أبوعوف من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر

10 شروط يجب توافرها فى المتقدمين للقيد بنقابة الإعلاميين.. تعرف عليها

10 شروط يجب توافرها فى المتقدمين للقيد بنقابة الإعلاميين.. تعرف عليها

وفاة الفنان عزت أبو عوف داخل أحد مستشفيات القاهرة

وفاة الفنان عزت أبو عوف داخل أحد مستشفيات القاهرة

جوجل تطرح ميزة Fast Share الجديدة لمشاركة الملفات على أندرويد Q

جوجل تطرح ميزة Fast Share الجديدة لمشاركة الملفات على أندرويد Q

"فاطمة يوسف".. قصة فتاة خرجت لتفضح فبركة قنوات الإخوان لقصص الاغتصاب بالسجون.. اعترفت بضغوط الجماعة عليها لتلفق قصة تعرضها لاعتداء جنسى بأحد الأقسام لتشويه مصر.. اعتذرت وانشقت عن التنظيم لتفضح أكاذيبه

"فاطمة يوسف".. قصة فتاة خرجت لتفضح فبركة قنوات الإخوان لقصص الاغتصاب بالسجون.. اعترفت بضغوط الجماعة عليها لتلفق قصة تعرضها لاعتداء جنسى بأحد الأقسام لتشويه مصر.. اعتذرت وانشقت عن التنظيم لتفضح أكاذيبه

لطلاب أولى ثانوى.. 15 معلومة عن مستوى الطالب ببطاقة نتيجة امتحان مايو

لطلاب أولى ثانوى.. 15 معلومة عن مستوى الطالب ببطاقة نتيجة امتحان مايو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة