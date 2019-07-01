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اعرف الخريطة الكاملة للمرشحين لرئاسة الجهات والهيئات القضائية

الإثنين، 01 يوليه 2019 04:30 ص
اعرف الخريطة الكاملة للمرشحين لرئاسة الجهات والهيئات القضائية دار القضاء العالى- أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

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ينتظر خلال الساعات المقبلة إعلان اسم الرئيس الجديد لمحكمة النقض، خاصة بعد أن انتهت رسميا فترة تولى المستشار مجدى أبو العلا لرئاسة المحكمة، أمس الأحد، لبلوغه سن التقاعد ، فيما يأتى الإعلان عن أسماء رؤساء الهيئات الأخرى تباعا.

ووفقا للتعديلات الأخيرة فى قوانين الهيئات القضائية ، فإنه سيتم تعين رؤسائها من بين أقدم 7 بهذه الجهات والهيئات، وهى كالتالى:

1 - محكمة النقض

وفقا للأقدمية هم كلا من: "المستشار طه سيد على قاسم، والمستشار عاطف عبد السميع على فرج، والمستشار حسن محمد حسين الصعيدى، والمستشار عمر محمود بريك، والمستشار عبد الله أمين محمود عصر، والمستشار فتحى المصرى بكر العربى، والمستشار أحمد عبد القوى حسن أيوب.

 

2 – هيئة النيابة الإدارية

وتضم قائمة أقدم 7 من نواب رئيس الهيئة: المستشارة فاطمة هانم محمد زكي غرابة، والمستشار سمير محمد كمال على يوسف، والمستشار محمد عبد الخالق حمزة، والمستشار أحمد محمود أحمد عبد المولى أبودقة، والمستشارة بدرية عبد اللطيف محمد محمد، والمستشارة نيفين مصطفى ماهر الغريانى، والمستشار عصام الدين محمد فهيم المنشاوى.

 

3 – مجلس الدولة

وتأتى الأسماء السبعة الأقدم بين نواب رئيسه كالتالى: المستشار يسرى الشيخ الرئيس الحالى لمحكمة القضاء الإدارى، والمستشار حسن كمال شلال الرئيس الحالى لقسم التشريع ، والمستشار يحيى خضرى نوبى الرئيس الحالى للمحاكم الإدارية والتأديبية، والمستشار محمد حسام الدين رئيس الدائرة الثانية للإدارية العليا، والمستشار أسامة محمود عبدالعزيز محرم ، والمستشار أنور أحمد إبراهيم ، والمستشار أحمد عبد التواب.

 

4 - قضايا الدولة

ويأتى المرشحين السبعة وفقا للأقدمية : المستشار محمد أبو ضيف، والمستشار أبو بكر الصديق عامر، والمستشار مصطفى جمعة، والمستشار حسين مصطفى، والمستشار سمير رياض، والمستشار عبد الحميد عبد الجليل، والمستشار الدكتور إبراهيم محمد حسنى.

 

5 - المحكمة الدستورية العليا

ويعين رئيس الجمهورية رئيسها من بين أقدم 5 من نواب رئيس المحكمة وهم : المستشار محمد خيرى طه عبد المطلب ، والمستشار سعيد مرعى محمد جاد عمرو ، والمستشار د.عادل عمر حافظ شريف ، والمستشار رجب سليم، والمستشار بولس فهمى اسكندر.


تعيين رؤساء الهيئات القضائية

رؤساء الهيئات القضائية

رئيس الجمهورية

تعديلات قوانين الهيئات القضائية

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