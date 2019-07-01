ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى التأمين والبنوك

كتب ــ هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.57% رابحا 15.05 نقطة ليغلق عند مستوى 2673.68 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 86 مليون سهم محققة ما قيمته 136.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 2379 صفقة ل35 سهما، وارتفع 19 سهما، وانخفض 13 سهما، واستقرت 3 أسهم.

وصعدت 7 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع التأمين بنسبة 3.10%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.08%، فقطاع البنوك بنسبة 0.88%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.86%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.27%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.19%، وقطاع النقل بنسبة 0.11%، فيما تراجع قطاع الاستثمار وحيدا بنسبة 0.01%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 14.71%، ثم سهم شركة عمان للتأمين بنسبة 13.64%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 6.25%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 3.04%.