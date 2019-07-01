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ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك

الإثنين، 01 يوليه 2019 10:02 ص
ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك بورصة البحرين
كتب ــ هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.08% رابحا 1.16 نقطة ليصل إلى مستوى 1472.19 نقطة، مدفوع بصعود قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار.

 

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 1.5 مليون سهم، بقيمة قدرها 373 ألف دينار  بحرينى.

 

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع الخدمات بنسبة نمو 3.82% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.55%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 2%، مدفوعا بصعود سهم بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.76%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.32% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.61%.


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