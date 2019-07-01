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إعلان حالة التأهب فى مطار بن جوريون انتظارا لهبوط اضطرارى لطائرة ألمانية

الإثنين، 01 يوليه 2019 03:18 م
إعلان حالة التأهب فى مطار بن جوريون انتظارا لهبوط اضطرارى لطائرة ألمانية هبوط اضطرارى لطائرة - صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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أعلنت حالة التأهب القصوى فى مطار بن جوريون بتل أبيب، فى انتظار هبوط اضطرارى لطائرة ركاب ألمانية تعطلت إحدى عجلاتها أثناء الإقلاع فى مطار كولونيا.

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن أكثر من 100 فريق وسيارة إسعاف وإطفاء نشرت فى المطار بانتظار الطائرة من طراز "بوينج-737" التابعة لشركة Electra Air  وعلى متنها 152 شخصا.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن إطار عجلة واحدة على الأقل للطائرة تعرض لأضرار كبيرة أثناء الإقلاع.

وأقلعت مقاتلات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلى لمرافقة الطائرة والتأكد من حجم الأضرار وإبلاغ إدارة المطار بهذا الشأن.


مطار بن جوريون

تل ابيب

هبوط اضطرارى

طائرة ركاب

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