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إضبط مخالفة مقلب قمامة وسط المساكن بمدينة بلبيس بالشرقية

الإثنين، 01 يوليه 2019 10:32 م
إضبط مخالفة مقلب قمامة وسط المساكن بمدينة بلبيس بالشرقية قمامة
الشرقية- فتحية الديب

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أعرب عدد من أبناء من مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، عن إستيائهم الشديد من وجود مقلب للقمامة بجوار مسجد العزيزي بشارع المطافى، مما أدي إلي إنتشار الحشرات الضارة فضلا عن الرائحة الكريهة.

وقال" أيمن سالم" من أبناء مدينة بلبيس، إن منظر القمامة خلف مسجد العزيزي، أصبح سيئ للغاية، ويجب معاقبة كل من يقوم بالتخلص من القمامة في الشارع، موجها التقصير أيضا إلي القائمين علي حملة النظافة بمجلس مدينة بلبيس، حيث تم مخاطبتهم أكثر من مرة من قبل عدد من الأهالي بنقل القمامة من المكان ووضع صندوق للتخلص من القمامة فيه، ولكن دون جدوي، وأصبح المكان خلف المسجد عبارة عن مقلب قمامة.

 وناشد عدد من الأهالي القائمين علي حملة النظافة، بسرعة نقل القمامة من المكان ووضع صناديق للتخلص من القمامة فيها، حفاظا علي المنظر الجمالي، مع محاسبة من يقوم بالتخلص من القمامة في الشوارع العامة. 

 


الشرقية

مجلس مدينة بلبيس

مسجد العزيزي

القمامة

اضبط مخالفة

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