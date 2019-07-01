سوبر كورة
Ads
الإثنين، 01 يوليه 2019 11:41 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

إصابة طالب بمغص كلوى أثناء اداء امتحان الفرنساوى ونقله للمستشفى بالدقهلية

الإثنين، 01 يوليه 2019 11:26 ص
إصابة طالب بمغص كلوى أثناء اداء امتحان الفرنساوى ونقله للمستشفى بالدقهلية إمتحان - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب _ سارة الباز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

إستقبلت مستشفى ميت غمر "م خ م"  18 سنة طالب بالثانويه العامه بلجنة دنديط الثانوية، بعد أن أصيب بمغص كلوى، اثناء أداء امتحان مادة اللغة الفرنسية، و تم نقله بسيارة الإسعاف الى المستشفى و اعطاؤه العلاج اللازم وما زال تحت الملاحظه بمستشفى ميت غمر.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد  لـ 650 ألف  طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.

 

 


الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان اللغة الفرنسية 2019

امتحان مادة اللغة الفرنسية للثانوية العامة

تسريب امتحان اللغة الفرنسية

امتحان اللغة الألمانية للثانوية العامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الفيفا: صلابة مصر الدفاعية حرمت أوغندا من التسجيل

الفيفا: صلابة مصر الدفاعية حرمت أوغندا من التسجيل

في حمام السباحة.. أخر صورة لمحمد صلاح بعد التأهل لدور الـ 16بأمم أفريقيا

في حمام السباحة.. أخر صورة لمحمد صلاح بعد التأهل لدور الـ 16بأمم أفريقيا

الصحافة المكسيكية تحتفل بصعود منتخب مصر مع أجيرى لدور الـ 16بأمم افريقيا 2019

الصحافة المكسيكية تحتفل بصعود منتخب مصر مع أجيرى لدور الـ 16بأمم افريقيا 2019

فيديو معلوماتى.. أبرز الفوائد الصحية للكرنب الكالى

فيديو معلوماتى.. أبرز الفوائد الصحية للكرنب الكالى

كل أهداف الأحد.. منتخبنا يتخطى أوغندا بثنائية وإسبانيا بطل أوروبا للشباب

كل أهداف الأحد.. منتخبنا يتخطى أوغندا بثنائية وإسبانيا بطل أوروبا للشباب

كيف نجحت تحركات السيسى الخارجية فى إعادة التوازن للدبلوماسية المصرية؟

كيف نجحت تحركات السيسى الخارجية فى إعادة التوازن للدبلوماسية المصرية؟

العالم هذا الصباح.. ترامب يعود إلى واشنطن بعد زيارة تاريخية لكوريا الشمالية.. احتجاجات جديدة فى هونج كونج خلال إحياء ذكرى تسليمها للصين.. مصرع 10 فى تحطم طائرة صغيرة بولاية تكساس.. تحطم جسم طائر مجهول فى قبرص

العالم هذا الصباح.. ترامب يعود إلى واشنطن بعد زيارة تاريخية لكوريا الشمالية.. احتجاجات جديدة فى هونج كونج خلال إحياء ذكرى تسليمها للصين.. مصرع 10 فى تحطم طائرة صغيرة بولاية تكساس.. تحطم جسم طائر مجهول فى قبرص

صور.. لو مسافر الإسماعيلية.. ننشر دليلك الكامل للشؤاطى بالأسعار والخدمات

صور.. لو مسافر الإسماعيلية.. ننشر دليلك الكامل للشؤاطى بالأسعار والخدمات

5 أسباب قوية لانهيار الزواج وفشله.. البحث عن المثالية أبرزها

5 أسباب قوية لانهيار الزواج وفشله.. البحث عن المثالية أبرزها

الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

منتخب الجزائر يسعى لإنتصار جديد فى أمم أفريقيا 2019 ضد تنزانيا

منتخب الجزائر يسعى لإنتصار جديد فى أمم أفريقيا 2019 ضد تنزانيا

تشييع جثمان الفنان عزت أبوعوف من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر

تشييع جثمان الفنان عزت أبوعوف من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة