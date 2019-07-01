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إحباط محاولة اختطاف طالب على يد عصابة يقودها مدرب كمال أجسام بالوايلى

الإثنين، 01 يوليه 2019 11:10 ص
إحباط محاولة اختطاف طالب على يد عصابة يقودها مدرب كمال أجسام بالوايلى جريمة خطف -أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكنت مباحث مديرية أمن القاهرة، من إحباط محاولة اختطاف نجل صاحب شركة سياحة، لمساومة أهليته لدفع فدية مالية، مقابل إرجاعه بالوايلى، وحرر محضر بالواقعة. 
 
ونجح رجال مباحث قسم شرطة الوايلى، من ضبط 4 أشخاص (مدرب بصالة ألعاب رياضية - سائق - موظف - عامل) م، حال إستقلالهم سيارتين قيادة الثانى والثالث مُثبت على لوحات إحداهما ملصق يحمل أرقام وهمية، حيث يعملان عليها كسائقين بإحدى شركات النقل عبر تطبيقات الهواتـف المحمولـة، وبحوزتهــم (2 فرد خرطـوش - 5 طلقـات مـن ذات العيـار - 2 طبنجة صوت - 2 ملصق مدون عليهما أرقام لوحات (هـ ف أ 147)- 2 "أفيز" بلاستيك).
 
بمناقشتهم أقر الأول، بأنه نظراً لسابقة عمل زوجته (ربة منزل،مقيمة بالقليوبية)طرف أحد الأشخاص (صاحب شركة للسياحة بدائرة قسم شرطة الساحل،مقيم بالقليوبية)، وعلمها بثرائه خططا لاختطاف أحد نجليه ، ومساومته على دفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه، فاستعان بباقى المتهمين لتنفيذ مخططه.
 
وقام المتهمون باصطناع ملصقات اللوحات المعدنية المضبوطة بحوزتهم لدى (صاحب محل إكسسوارات سيارات بالجيزة)، وتوجهوا لمنطقة سكن المتهم والشروع فى خطف نجله (طالب بإحدى الكليات) إلا أنهم لم يتمكنوا من تنفيذ مخططه، فحضر مرة أخرى لمحل الضبط صحبة باقى المتهمين تمهيداً لخطف الإبن الآخر (طالب بإحدى الكليات).
 
بمواجهة باقى المتهمين أيدوا بما جاء بأقوال المتهم الأول، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.
 
 

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مباحث الوايلى

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امن القاهرة

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