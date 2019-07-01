أوقاف القاهرة: بيع 660 صك أضحية وتزايد الطلب بالمساجد

كتب – إسماعيل رفعت

أكد الشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف، أن مديرية القاهرة تمكنت من بيع 660 صك أضحية من خلال طلبات وردت إلى المساجد وخاصة الكبرى والرئيسية والجامعة، كما طلب بعض المواطنين الصكوك من الإدارات الفرعية.

وأضاف خضر، لـ"اليوم السابع"، أن طلبات صكوك الأضاحى ترد إلى المساجد بشكل دورى على مدار الساعة من قبل المصلين، قائلا: "نراهن على وعى المواطنين وحب الخير فى إيصال حق الأولى بالرعاية فى حياة كريمة بجهود المخلصين، ونوفر كافة الخدمات وسبل الراحلة على نفقتنا الخاصة وهذا دورنا الذى نشرف به ولن نتراجع عنه لأداء واجب دينى ووطنى.