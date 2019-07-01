أكبر حديقة حيوان بأوروبا تنعى كلب بحر تنبأ بفوز المنتخب الفرنسى عدة مرات

كتب: أحمد علوى

نعت حديقة حيوانات أمنفيل شمال شرق فرنسا، وهى من الأكبر فى أوروبا، عبر صفحتها على "فيس بوك"، وفاة وفاة كلب البحر واتسون الذى كان بطل تنبؤات المنتخب الفرنسى لكرة القدم.

ونفق واتسون كلب البحر الذى أصابت "تنبؤاته" مرات عدة فى السابق بفوز المنتخب الفرنسى لكرة القدم فى منافسات دولية، عن 19 عاما فى داخل حديقة الحيوانات التى كانت تعيش فيها، وفق ما أعلنت هذه المؤسسة.

ووفقاص لإذاعة مونت كارلو الدولية، قال كبير بياطرة الحديقة أليكسيس مايو أن الفقمة نفقت أثناء خضوعها لعملية جراحية إذ أن جسمها "الهزيل للغاية" لم يستيقظ من التخدير الذى أعطى له.

وأوضحت الحديقة أن هذا الحيوان الذى بقيى فى أمنفيل منذ 2003 "كان على مشارف العشرين عام، وهو سن متقدمة نظرا إلى أن سلالته من "فقمات باتاجونيا" تعيش فى أوساطها الطبيعية حتى 15 عاما فى أحسن الأحوال".

وقد ذاع صيت واتسون فى 2014 بعدما أصاب عدد من "تنبؤاته" بفوز المنتخب الفرنسى. وكان على هذا الحيوان الاختيار بين ثلاث علب تحوى أعلام المنتخبات وعلبة أخرى تؤشر إلى التعادل. وقد أصاب الحيوان فى توقع فوز فرنسا على هندوراس ثم على سويسرا.