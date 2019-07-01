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أسعار النفط تقفز أكثر من 2% مع اتجاه أوبك لتمديد خفض المعروض

الإثنين، 01 يوليه 2019 10:11 ص
أسعار النفط تقفز أكثر من 2% مع اتجاه أوبك لتمديد خفض المعروض نفط - ارشيفية
رويترز

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ارتفعت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل اليوم الاثنين، مع اتجاه أوبك وحلفائها لتمديد تخفيضات المعروض حتى نهاية 2019 على الأقل خلال اجتماعهم فى فيينا هذا الأسبوع.

 

ولامست العقود الآجلة لعقد أقرب استحقاق من خام برنت، تسليم سبتمبر، ذروة الجلسة عند 66.63 دولار للبرميل وكانت مرتفعة 1.72 دولار بما يعادل 2.7 % عند 66.46 دولار للبرميل .

 

وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكى تسليم أغسطس 1.52 دولار أو 2.6 % مسجلة 59.99 دولار للبرميل، بعد أن لامست فى وقت سابق أعلى مستوياتها فى أكثر من خمسة أسابيع عند 60.13 دولار.

 

وانضمت إيران اليوم إلى كبار المنتجين السعودية والعراق وروسيا فى دعم سياسة تستهدف رفع سعر الخام وسط اقتصاد عالمى آخذ بالضعف.

 

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجون آخرون، فى إطار التحالف المعروف باسم أوبك+، الاثنين والثلاثاء لمناقشة تخفيضات المعروض.

وتقلص المجموعة إنتاج النفط منذ 2017 لمنع انحدار الأسعار فى ظل تباطؤ الاقتصاد العالمى وتنامى الإنتاج الأمريكي.


أسعار النفط

النفط

البترول

رويترز

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