6 علامات هتقولك أنت مريض بالاكتئاب.. مدمن "فيس بوك"

كتبت فاطمة خليل

الجميع يشعر بالحزن فى بعض الأحيان، ولكن إذا كان الحزن العميق واليأس يؤثر على حياتك اليومية ويجعلها أكثر صعوبة، فقد تكون مصابًا بالاكتئاب، الذى يمكن أن يستمر لفترة طويلة بدون أن تدرى، فى هذا التقرير نقدم أبرز العلامات على أنك مصاب بالاكتئاب دون أن تدرى، وفقًا لما ذكر موقع women health.



الاكتئاب

والعلامات التقليدية للاكتئاب التى يعرفها الجميع تشمل:عدم القدرة على الخروج من السرير، شعور بالشلل وقلة الثقة بالنفس، القلق المستمر والعزلة، ولكن هناك علامات أخرى قد تظهر عليك ولا يعرف الكثيرون أنها من أعراض الاكتئاب.

تفقد أعصابك باستمرار

وفقا لدراسة أجريت عام 2013 في JAMA Psychiatry فإن "التهيج" أو الغضب كان من أعراض أكثر من نصف الأشخاص الذين يعانون من اكتئاب أكثر حدة وطويل الأجل.

الاستيقاظ فى وقت مبكر للغاية

الاكتئاب يمكن أن يسبب النوم لفترات طويلة ولكن هناك بعض الأشخاص يسبب الاكتئاب عدد ساعات أقل من النوم وغالبا ما يستيقظون في الساعات الأولى من الصباح مع عدم القدرة على العودة إلى السرير مرة أخرى.

لم تعد تجد المتعة فى هواياتك

فقدان الاهتمام بالهوايات التى كنت تفضلها فى الماضى، فإذا كنت تحب الطبخ تجد أنك فقدت شغف تعلم الطبخ وعمل أكلات جديدة.

إدمان فيس بوك ووسائل التواصل الاجتماعي

هل أصبحت مدمنًا على فيس بوك أكثر من المعتاد.. يمكن أن يكون هذا أحد التكتيكات التي يستخدمها الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب غير المشخص لتجاهل السبب الجذري لما يعانيه المريض.



الاكتئاب

ألم أسفل الظهر

الاكتئاب يزيد من احتمالات الإصابة بآلام أسفل الظهر، ويعتقد الخبراء حاليًا أن الاكتئاب يتسبب في أن تصبح الأعصاب أكثر حساسية، في الوقت نفسه، إذا كان ألم أسفل الظهر يتداخل مع نوعية حياتك أو يحد من ما يمكنك القيام به ، فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم الاكتئاب بسهولة، وفقًا للباحثين.

زيادة أو فقدان الشهية والوزن

قد يفقد بعض الناس الوزن، لكن بمرور الوقت، سوف يتركك فقدان الشهية مع طاقة أقل، وبالنسبة للبعض يجعلهم الاكتئاب يتناولون الطعام بشراهة خاصة الأطعمة السكرية.