6 أرقام هامة عن صادرات مصر من السلع غير البترولية.. تعرف عليها

كتب أمين صالح

وصلت قيمة صادرات مصر غير البترولية إلى ما يزيد عن 2 مليار دولار خلال شهر أبريل 2019، وذلك وفق ما أعلنته عنه هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وفيما يلى 6 أرقام هامة عن صادرات مصر خلال هذا الشهر:



- قيمة صادرات مصر غير البترولية خلال شهر أبريل 2019 بلغت 2.181 مليار دولار.

- حجم صادرات مصر غير البترولية للسلع الصناعية خلال شهر أبريل الماضى بلغ 1.626 مليار دولار.

- بلغت صادرات مصر غير البترولية للسلع الغذائية نحو 555 مليون دولار فى الشهر نفسه.

- ارتفعت صادرات 5 مجالس تصديرية فى مقدمتها المجلس التصديرى للصناعات الغذائية ليسجل قيمة 350 مليون دولار.

- المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية بلغت صادراته 267 مليون دولار.

- المجلس التصديرى للملابس الجاهزة سجل زيادة للصادرات لتبلغ 137 مليون دولار.