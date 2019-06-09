سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 يونيو 2019 06:03 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

50 ألف فرصة عمل توفرها 4 مناطق حرة جديدة عامة وخاصة

الأحد، 09 يونيو 2019 06:00 ص
50 ألف فرصة عمل توفرها 4 مناطق حرة جديدة عامة وخاصة الاستثمار _ أرشيفية
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توفر 4 مناطق حرة عامة جديدة نحو 50 ألف فرصة عمل، وذلك بحسب البيانات الرسمية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وبحسب البيانات ستوفر منطقة المطاهرة الحرة العامة فى محافظة المنيا نحو 31 الف فرصة عمل، وتقام المنطقة على مساحة 306.7 فدان باستثمارات 2 مليار دولار.

 

كما ستوفر المنطقة الحرة العامة فى نويبع بمحافظة جنوب سيناء نحو 14 الف فرصة عمل، وهى ستقام على مساحة 226.5 فدان باستثمارات نحو 1.2 مليار دولار.

وفيما يتعلق بالمناطق الحرة الخاصة سيتم انشاء منطقة الروبيكى التى ستوفر 3 آلاف فرصة عمل وستقام على مساحة 1804173.03 متر باستثمارات 200 مليون دولار.

 

وستوفر المنطقة الحرة الخاصة بالعاشر من رمضان نحو 2050 فرصة عمل وستقام على مساحة 54954 متر باستثمارات 50 مليون دولار.

 

 


المناطق الحرة

العاشر من رمضان

المنيا

المطاهرة

نويبع

جنوب سيناء

الروبيكي

القاهرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظة الوادى الجديد تعلن عن 60 موقع للاستثمار الزراعى بالمحافظة

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 04:23 م

برلمانى: وصول الاحتياطى النقدى لـ44.27 مليار دولار دفعة قوية للاستثمار

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 02:50 ص

18.6 مليار جنيه استثمارات الحكومة فى قطاع السياحة بالعام المالى الجديد

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 01:00 ص

نمو الاستثمارات بقطاع الاتصالات بنسبة 70% عن العام السابق .. خطة الدولة تستهدف استكمال التحول الرقمى وإنشاء مدينة المعرفة بـ"العاصمة الإدارية" وتطوير خدمات البريد وتصنيع الإليكترونيات

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 12:00 ص

"الاستثمار" تصدر ضوابط تقييم الأراضى وحق الانتفاع والإيجار.. تعرف عليها

الإثنين، 03 يونيو 2019 09:20 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مبييت "جراجوس" بقنا.. حكاية قرية رسمت اسمها بـ"الخزف" عالميا.. صور

مبييت "جراجوس" بقنا.. حكاية قرية رسمت اسمها بـ"الخزف" عالميا.. صور

ظهور مميز للحيتان القاتلة على سطح المياه.. شوف الصور

ظهور مميز للحيتان القاتلة على سطح المياه.. شوف الصور

يخلق من الشبه أربعين.. شاهد شبيهة ميلانيا ترامب وفى أزياء متماثلة

يخلق من الشبه أربعين.. شاهد شبيهة ميلانيا ترامب وفى أزياء متماثلة

1.3 مليون موظف بالقطاعين العام والخاص.. 25% منهم أميين ومؤهلات أقل من المتوسط

1.3 مليون موظف بالقطاعين العام والخاص.. 25% منهم أميين ومؤهلات أقل من المتوسط

فيديو.. كليب "ناسينى ليه" لتامر حسنى يقترب من 50 مليون مشاهدة

فيديو.. كليب "ناسينى ليه" لتامر حسنى يقترب من 50 مليون مشاهدة

ظهور أنيق للعائلة الملكية الدنماركية فى حفل عيد ميلاد الأمير يواكيم.. صور

ظهور أنيق للعائلة الملكية الدنماركية فى حفل عيد ميلاد الأمير يواكيم.. صور

بلاش تتعب نفسك بالسهر.. أمراض هتجيلك لو منمتش كويس

بلاش تتعب نفسك بالسهر.. أمراض هتجيلك لو منمتش كويس

التأمين الصحى: الرعاية الطبية بالمدارس لطلاب امتحانات الثانوية بالمجان

التأمين الصحى: الرعاية الطبية بالمدارس لطلاب امتحانات الثانوية بالمجان

قتل 60 امرأة ويعترف بـ90 فى 14 ولاية.. اعرف قصة السفاح الأمريكى العجوز

قتل 60 امرأة ويعترف بـ90 فى 14 ولاية.. اعرف قصة السفاح الأمريكى العجوز

أرملة الشهيد أحمد المنسى: ترك لنا إرثا من الفخر.. وعلينا الوقوف خلف قواتنا المسلحة

أرملة الشهيد أحمد المنسى: ترك لنا إرثا من الفخر.. وعلينا الوقوف خلف قواتنا المسلحة

ديكتاتورية أردوغان عرض متواصل.. تركيا تعزل 13 عضوا فى لجنة الانتخابات

ديكتاتورية أردوغان عرض متواصل.. تركيا تعزل 13 عضوا فى لجنة الانتخابات

كيف تدخل المال القطرى فى نشر مقالات تحريضية للإخوان فى الصحف الغربية؟.. الدوحة مولت شراء مساحات بعدد من المنابر الأجنبية للسماح لقيادات الجماعة ببث تحريضهم.. وخبراء: يخدمون مصالح "الحمدين" بطريقة غير مباشرة

كيف تدخل المال القطرى فى نشر مقالات تحريضية للإخوان فى الصحف الغربية؟.. الدوحة مولت شراء مساحات بعدد من المنابر الأجنبية للسماح لقيادات الجماعة ببث تحريضهم.. وخبراء: يخدمون مصالح "الحمدين" بطريقة غير مباشرة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة