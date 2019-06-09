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10 فوائد للفواكه الحمضية.. تحمى من السرطان وتحارب التجاعيد وتقوى المناعة

الأحد، 09 يونيو 2019 06:39 م
10 فوائد للفواكه الحمضية.. تحمى من السرطان وتحارب التجاعيد وتقوى المناعة فوائد الفواكه الحمضية
كتبت أمل علام

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قال موقع "Prevention"، أن الفواكه الحمضية لها تأثير كبير ومفيد على صحتك، حيث يمدك بالكثير من الفوائد الصحية، باعتبارها مصدر جيد لمضادات الأكسدة، والفيتامينات والمواد المغذية لتحسين صحتك.

ونشر الموقع أهم هذه 10 فوائد:

1. تساعد فى تعزيز صحة المخ

فى دراسة أجريت عام 2017  بالمجلة البريطانية للتغذية، شملت أكثر من 13000 شخص يابانى مسن، وجدت أن الفلافونويدات الغنية بمضادات الأكسدة فى ثمار الحمضيات قد تساعد فى تحسين صحة الدماغ، وتقليل خطر الإصابة بالشلل الرعاش والزهايمر، أولئك الذين يتناولون وجبة يومية من ثمار الحمضيات كانوا أقل عرضة بنسبة 23 % ،"تحدث هذه الأمراض عادة بسبب انهيار الخلايا، وتساعد مركبات الفلافونويد فى الحد من هذا الانهيار".

2. تقليل خطر الإصابة بحصى الكلى

تركيز المعادن أعلى من المعدل الطبيعى فى البول، يمكن أن يسبب تكوين حصوات الكلى، كشفت دراسة كبيرة أجريت عام 2014 من قسم المسالك البولية، أن حصوات الكلى أكثر شيوعًا عند الأشخاص الذين يتناولون عدد أقل من ثمار الحمضيات، "يمكن لأطعمة الحمضيات أن ترفع مستويات السترات فى البول، مما يقلل من خطر تلك الأنواع من حصى الكلى.

الفواكه الحمضية
الفواكه الحمضية

3. تساعدك على فقدان الوزن

يساعد البرتقال، والجريب فروت، فى استقرار نسبة السكر فى دمك لإبقائك ممتلئًا لفترة أطول، وخاصة عند تناولها مع أطعمة غنية بالبروتين، أو الدهون الصحية، مثل الزبادى العادى، أو البيض، هذا يعنى أنه يجب عليك تناول البرتقال كاملا، وليس عصير فقط، لأن العصارة تفتقد إلى الألياف، مما يساعدك على إنقاص الوزن فى المقام الأول.

 4. حماية قلبك

وجدت دراسة أجريت عام 2006، فى مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية، أن الأشخاص الذين خضعوا لعملية جراحية في الشرايين التاجية لديهم مستويات أقل من الكولسترول المنخفض الكثافة، والدهون الثلاثية، والكولسترول في الدم بعد شهر واحد فقط من تناول الجريب فروت، واحدة فى اليوم، يمكن للعديد من المركبات "فى ثمار الحمضيات" من تحسين علامات صحة القلب، بما في ذلك الألياف القابلة للذوبان والفلافونويد"، حيث يوجد أكثر من 100 مادة كيميائية نباتية في ثمار الحمضيات، تقلل من الالتهاب المؤلم للقلب، في حين تساعد الألياف التى تحتوى عليها على خفض نسبة الكولسترول المنخفض الكثافة، وتعد ثمار الحمضيات أيضًا مصدرًا كبيرًا لحمض الفوليك، حيث تبلغ نسبتها حوالى  8 % من المدخول اليومى الموصى به.

ولكن ضع فى اعتبارك أن الجريب فروت يتفاعل مع بعض الأدوية، بما فى ذلك الأدوية المستخدمة لارتفاع ضغط الدم، والكولسترول، والاكتئاب.

الفواكه الحمضية وفوائدها
الفواكه الحمضية وفوائدها

5. تحمى من سرطانات الجهاز الهضمى

وتساعد الفاكهة فى مكافحة السرطان، حيث تميل ثمار الحمضيات إلى إظهار قدر أكبر من الحماية ضد سرطانات الجهاز الهضمي، بما فى ذلك سرطانات الفم، والمريء، والمعدة، والقولون، مقارنة بالفواكه الأخرى"، "فيتامين C والكاروتينات والفلافونويدات فى الفواكه والخضروات، بما فى ذلك البرتقال، له علاقة فى المساعدة على الوقاية من السرطان.

6. تساعد فى تعزيز امتصاص الحديد

المستويات العالية لفيتامين C فى برتقالة واحدة (68 ملج) ، والجريب فروت (77 ملج) ، ليمون (18 ملج)، حيث تساعد جسمك على امتصاص الحديد بشكل أفضل، هذا مهم بشكل خاص إذا كنت نباتيًا، فإن تناوله مع فيتامين (C) يمكن أن يزيد من امتصاصك له بنسبة من 5 إلى 6 مرات.

البرتقال يحتوى على فيتامين سى
البرتقال يحتوى على فيتامين سى

7. ترطيب جسمك

يمكن الحصول على زجاجة ماء إذا كنت عطشانًا، لكن الدراسات اثبتت إن ربع كمية المياه التي نستهلكها تقريبًا تأتى من الطعام الذى نأكله، ويحتوى البرتقال على حوالى 90 % من الماء.

8. دعم الجهاز المناعي

يحتوى البرتقال على نسبة عالية من فيتامين (C)، وهو مضاد للأكسدة، يساعد على الحد من تلف جذرى فى الحمض النووى، على عكس الاعتقاد السائد، لن يمنعك فيتامين C من الإصابة بالمرض، لكن الأبحاث أظهرت أنه قد يقلل من مدة وشدة نزلات البرد.

9. محاربة التجاعيد

يساعد فى محاربة علامات شيخوخة الجلد، أظهرت دراسة أجريت عام 2007، ونشرت بالمجلة الأمريكية للتغذية السريرية، أن النساء اللائي تناولن المزيد من فيتامين " C"،كن أقل عرضة للتجاعيد.

10. يساعدتك في التخلص من اختزان الماء بالجسم

يزيد الصوديوم من احتباس الماء، لكن البوتاسيوم يوازنه الحد من الانتفاخ.


الفواكه الحمضية

فوائد الفواكه الحمضية

الحمضيات

البرتقال

الليمون

الجريب فروت

10 فوائد للفواكه الحمضية

تقوية جهاز المناعة

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