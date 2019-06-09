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1.3 مليون موظف بالقطاعين العام والخاص.. 25% منهم أميين ومؤهلات أقل من المتوسط

الأحد، 09 يونيو 2019 03:00 ص
1.3 مليون موظف بالقطاعين العام والخاص.. 25% منهم أميين ومؤهلات أقل من المتوسط الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء - أرشيفية
كتبت- هبة حسام

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أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن القطاعين العام والخاص،، يوجد بهما نحو 1.3 مليون موظف، 25.1% منهم أميين ومؤهلات أقل من المتوسط، وذلك طبقا لما كشفته نتائج النشرة الإحصائية لإحصاءات الأجور والتوظف عن عام 2018، والصادرة حديثا عن جهاز الإحصاء.

وطبقا للبيانات الإحصائية، والتى حصل "اليوم السابع" على نسخة تفصيلية منها، بلغ إجمالى عدد موظفى القطاعين العام والخاص الأميين ومن يقرأون ويكتبون والحاصلون على مؤهلات أقل من المتوسط، نحو 327.200 ألف موظف، وهم يمثلون حوالى 25.19% من إجمالى عدد موظفى القطاعين، بينما بلغ عدد الموظفين الحاصلين على مؤهلات متوسطة 463.201 ألف موظف.       

وأوضحت البيانات، أن الموظفين حملة المؤهلات فوق المتوسطة بالقطاعين العام والخاص، يبلغ عددهم 85.378 ألف موظف، وهم الأقل عددا بعد عدد الموظفين الأميين البالغ 46.256 ألف موظف، فيما يبلغ عدد الموظفين الحاصلين على مؤهلات جامعية فأعلى 422.679 ألف موظف وهم الأكثر عددا بعد حملة المؤهلات المتوسطة والذى يبلغ عددهم 463.201 ألف موظف، كما ذكر عالياً.

كما أشارت البيانات، إلى عدد موظفى القطاعين العام والخاص الحاصلين على مؤهلات أقل من المتوسط، والذى بلغ 158.706 ألف موظف، فيما بلغ عدد من يقرأون ويكتبون 122.238 ألف موظف، وفى السياق ذاته، لفتت البيانات الإحصائية إلى إجمالى موظفى القطاعين العام والخاص الذكور، والذى يبلغ عددهم نحو 1.092 مليون موظف، مقابل 205.704 ألف موظف فقط من الإناث.

وجاء التوزيع العددى لموظفى القطاعين الخاص والعام، طبقا للنوع والمؤهل التعليمى، كالتالى:

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موظفى القطاع العام

القطاع الخاص

احصاءات التوظف

احصاءات الاجور

الاجور والتوظف

جهاز الاحصاء اخبار الاقتصاد

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