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وفد "مصر للطيران" يزور سياتل الأمريكية غدا لتسلم طائرة الأحلام الثالثة

الأحد، 09 يونيو 2019 03:03 م
وفد "مصر للطيران" يزور سياتل الأمريكية غدا لتسلم طائرة الأحلام الثالثة الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران
كتبت رحاب نبيل

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يغادر مطار القاهرة الدولى، صباح غد الاثنين، وفد شركة مصر للطيران مُتوجّهًا إلى مدينة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث مقر مصنع "بوينج"، لتسلم الطائرة الثالثة من صفقة الطائرات الـ6 من طراز بوينج B787-9 المعروفة باسم "دريملاينر".
 
وقالت مصادر مطلعة بالشركة، إن الوفد ضم عددًا من المهندسين والفنّيين العاملين فى الشركة، للاطلاع على الطائرة وعمل الاختبارات اللازمة لها قبل اعتمادها رسميًّا ضمن أسطول الشركة.
 
ومن المُقرَّر أن تدفع الشركة بالطرازات الجديدة على خطوط واشنطن، الذى افتُتح خلال يونيو الجارى، إضافة إلى رحلات تورنتو الكندية وفرانكفورت الألمانية، وشنغهاى بالصين وطوكيو باليابان، ورحلات نيويورك وبانكوك، خاصة أن تلك الطائرة قادرة على قطع مسافة بين 14 ألفا و800 كيلو متر و15 ألفا و700 كيلو متر بدون توقف.
 
وقال الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة تسير بخطى سريعة على صعيد تحديث أسطولها، إذ من المقرر إضافة 33 طائرة جديدة بنهاية 2020، منها 6 طائرات بوينج دريملاينر، و12 طائرة من طراز إيرباص A220-300، و15 طائرة من طراز إيرباص A320neo.
 
ويتسع طراز البوينج "B787-9" المعروف باسم الدريملاينر لـ309 ركاب، بواقع 30 مقعدا لدرجة رجال الأعمال، و279 مقعدًا للدرجة السياحية، والطائرة مزودة بكل وسائل الرفاهية والمقاعد الفاخرة.

مصر للطيران

سياتل

طائرة الأحلام

طائرات مصر للطيران

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